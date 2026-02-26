한낮 최고 16도까지 올라 ‘포근’…수도권 일부·강원 대기 건조 [내일날씨]

곳곳 큰 일교차…내일 동해안·남부 비, 눈

수도권 일부 건조특보…“산불 예방 유의해야”

금요일인 27일은 낮 기온이 16도까지 오르며 초봄 같은 온화한 날씨가 이어지겠다. 전국이 흐리다가 오전부터 강원 영동을 제외한 중부 지방, 오후부터 남부 지방이 점차 맑아지겠다. 강원 영동과 제주도는 대체로 종일 흐리겠다.

26일 기상청에 따르면 27일 새벽부터 강원중·남부 산지·동해안과 전라권, 경남권, 경북권 남부, 제주도에 비가 내리겠다. 충남권 남부 내륙과 충북 남부, 경북중·북부에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 경북 북동 산지는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △강원산지·동해안 5㎜ 미만 △광주·전남 5㎜ 안팎 △전북 1㎜ 안팎 △부산·울산·경남, 대구·경북남부, 울릉도·독도 5㎜ 안팎 △제주도 5~20㎜다. 강원 산지는 1㎝ 안팎의 눈이 쌓이겠다.

아침 최저기온은 1∼8도, 낮 최고기온은 7∼16도로 당분간 예년보다 높겠다.

주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 5도 △인천 5도 △춘천 2도 △강릉 5도 △대전 5도 △대구 7도 △전주 5도 △광주 6도 △부산 8도 △제주 11도다. 최고기온은 △서울 15도 △인천 12도 △춘천 13도 △강릉 7도 △대전 15도 △대구 12도 △전주 16도 △광주 16도 △부산 12도 △제주 13도로 예상된다.

일부 수도권과 강원도에는 건조특보가 내려졌다. 당분간 동쪽에서 바람이 약간 강하게 불면서 건조특보가 확대되는 지역이 있겠으니 산불 예방에 유의해야겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 청정한 동풍의 영향으로 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.