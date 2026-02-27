中 군 장성 9명 전인대 대표 자격 박탈

중국군의 상장(대장급) 5명과 중장 1명, 소장 3명의 전국인민대표대회(전인대) 대표 자격이 박탈된 것으로 전해졌다. 다음달 4일 중국인민정치협상회의(정협)와 5일 전인대 등 양회 개막을 앞두고 나온 조치로, 쟝유샤 당 중앙군사위원회 부주석과 류전리 중앙군사위원 숙청에 이은 군부 인사 조치다.

작년 8월 20일 중국 베이징에서 승전 80주년 열병식 예행 연습하는 중국군 모습. AFP연합뉴스

27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 전날 전인대 상무위원회 제21차 회의가 열려 전인대 개별 대표의 자격 보고와 함께 관련된 인사들을 상대로 한 임명 및 해임안이 심의됐다. 이 자리에서 중국군 산하 정보지원군 정치위원 리웨이, 육군 사령원 리차오밍, 해군사령원 선진룽, 해군 정치위원 친성샹, 공군 정치위원 위중푸 등 상장 5명의 전인대 대표 자격이 박탈됐다. 당 중앙군사위원회 국방동원부 정치위원 왕둥하이 중장, 중앙군사위 볜루이펑·육군 딩라이푸·로켓군 양광 소장의 자격 박탈도 이뤄졌다.

리웨이·리차오밍 상장은 2022년 제20차 공산당 중앙위원회의 중앙위원이었지만 지난해 10월 개최된 중앙위원회 제4차 전체회의(20기 4중전회)에 모습을 드러내지 않아 사정당국의 조사를 받는 것으로 추정된 바 있다.

중국 관영 신화통신은 이들 9명이 전인대 및 지방인민대표대회 대표의 권리·의무·책임을 규정한 법률에 따라 대표 자격이 박탈됐다고 설명했다. 전인대 상무위 제21차 회의에서 장유샤·류전리에 대한 전인대 대표 자격도 심의된 것으로 추정됐지만 관련 내용은 공개되지 않았다.

SCMP는 이들 9명의 전인대 대표 자격 박탈 사유가 공개되지 않았지만 사정당국의 조사 또는 신분 변경과 관련이 있다며 이로써 중국군과 무장경찰의 전인대 대표 수는 총 243명으로 줄었다고 전했다. 신문은 “이번 조치는 장유샤·류전리 등에 대한 수사 발표 등에 이은 것으로, 군 내부의 지속적인 반부패 및 기강 확립 노력을 보여준다”고 덧붙였다. 하지만 외교가에서는 중국 당국이 장유샤·류전리 숙청 이후 시진핑 친위 체제를 구축하는 과정에서 이번에 군 장성 9명에 대한 전인대 대표 자격 박탈 조치를 한 것으로 판단하고 있다.

전인대는 중국 내 31개 성·시·자치구와 군·무장경찰, 홍콩·마카오 특별행정구 등 35개 선거 단위에서 간접 선거로 3000명 안팎이 선출되며 임기는 5년이다.