나경원, 친한계 겨냥 “당은 위기인데 나홀로 세 과시…통탄할 일”

여당이 이른바 ‘사법개혁 3법’ 입법 절차를 강행하는 가운데 나경원 국민의힘 의원이 “이재명 정부가 부동산과 증시 이슈로 여론의 시선을 돌리는 사이 사법부를 장악하려 한다”며 “매우 개탄스러운 상황”이라고 지적했다.

국민의힘 나경원 의원. 연합뉴스

나 의원은 지난 26일 자신의 페이스북을 통해 “통탄할 일이다. 국민의힘은 국회 본회의장에서 사법부 독립 근조리본을 달고 필리버스터를 이어가고 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 “삼권분립의 근간이 흔들리는 것을 막기 위한 저항”이라고 덧붙였다.

나 의원은 당 내부 상황에 대해서도 우려를 표했다. 그는 “이 중대한 사안이 충분한 국민적 관심을 받지 못한 채, 오히려 우리 당의 갈등만 부각되는 현실이 안타깝다”며 “이는 대구경북통합 문제로 파열음을 내거나, 나 홀로 세 과시를 하는 얄팍한 자기정치에만 매몰된 이들 때문이다”고 지적했다.

대구를 찾은 한동훈 전 대표를 중심으로 한 친한계와 ‘대구경북 통합을 2월 국회에서 처리할 것’을 요구한 대구지역 의원들을 비판한 것으로 해석된다.

이어 “일부 인사들이 개인 정치에 치중하는 모습은 자칫 분열을 키울 수 있다”며 “당내 균열은 결국 모두에게 치명적”이라고 지적했다. 그러면서 “사적인 이해를 내려놓고 통합에 힘을 모아야 한다”며 “단합된 힘만이 국가적 위기를 극복할 수 있다”고 강조했다.