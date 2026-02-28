“630만 뷰 강호동 비빔밥의 배신”…MZ 홀릭 ‘봄동 비빔밥’의 大반전 정체 [이슈픽]

최근 SNS가 때아닌 ‘봄동 비빔밥’ 열풍으로 뜨겁다. 올겨울 디저트 시장을 달궜던 ‘두쫀쿠’의 인기가 한풀 꺾이자 이번엔 봄동 비빔밥이 그 바통을 이어받았다.
18년 전 KBS 예능 프로그램 ‘1박 2일’에서 강호동이 양푼 가득 비빔밥을 먹던 장면이 알고리즘을 타고 재소환되면서부터다.
해당 영상은 27일 기준 조회수 630만회를 돌파하며 MZ세대의 ‘비빔밥 챌린지’로 이어지고 있다.
그러나 영상 속 채소의 정체를 두고 누리꾼들 사이에서 의문이 제기됐다. 한눈에 봐도 생김새가 일반적인 봄동과는 거리가 멀다는 지적이다.
본지 취재 결과, 영상 속 채소는 봄동이 아닌 것으로 확인됐다.
농산물 유통 관계자는 “봄동은 추위를 견디기 위해 바닥에 납작하게 퍼져 자라며, 잎이 두껍고 짙은 녹색을 띠는 것이 특징”이라고 설명했다.
그러면서 “영상 속 채소는 위로 곧게 뻗어있고 밝은 연녹색에 가깝다”며 “잎의 모양과 색감 등을 종합하면 얼갈이배추일 가능성이 높다”고 덧붙였다.
실제 조리 과정에서의 차이는 어떨까. 본지 한재경 PD가 직접 두 재료를 활용해 비빔밥을 만들어 비교해 봤다. 동일한 양념장으로 버무려 시식해 본 결과, 겉모습만큼이나 맛과 식감에서 뚜렷한 차이가 나타났다.
얼갈이배추는 잎이 연해 양념이 금방 배어들지만 특유의 쌉싸름한 뒷맛이 남았다. 반면, 봄동은 조직이 단단해 아삭한 식감이 도드라졌고 씹을수록 은은한 단맛이 올라왔다.
직접 두 재료를 맛본 한 PD는 “봄동은 아삭하고 달달해 그야말로 입안에 봄이 온 것 같은 기분”이라며 “강호동 씨가 먹은 정체불명(?)의 채소를 두고 의견이 분분하지만, 저의 입맛에는 고민할 것도 없이 무조건 ‘봄동 비빔밥’”이라며 웃음을 터뜨렸다.
결국 대중이 열광한 것은 ‘봄동’이라는 이름보다, 큼지막한 양푼에 쓱쓱 비벼 먹던 그 시절의 정겨운 정서였을지도 모른다.
고물가 시대, 단돈 1만원으로 누리는 소박하지만 확실한 행복이 담긴 한 끼가 당분간 SNS 식탁을 점령할 것으로 보인다.