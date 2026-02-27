국민버거 ‘싸이버거’도 5000원 시대…맘스터치, 1년5개월 만에 가격 인상

절반 이상 해당하는 55개 품목은 가격 동결

복수 가맹점주협의회와 충분한 협의로 결정

토종 프랜차이즈 브랜드 맘스터치가 원재료비 상승과 가맹점 수익 악화라는 파고를 넘기 위해 결국 ‘싸이버거 5000원 시대’의 문을 열었다.

지난해 10월15일 서울 중구 맘스터치 LAB DDP점에서 진행된 에드워드 리 셰프와의 두 번째 협업 메뉴 시식회에서 맘스터치가 선보인 ‘에드워드 리 K 싸이버거’. 김동환 기자

맘스터치는 다음 달 1일부터 대표 메뉴인 단품 싸이버거를 포함한 총 43개 품목의 가격을 평균 2.8% 인상한다고 27일 밝혔다.

2024년 10월 이후 약 1년5개월 만의 조치로 맘스터치의 상징과도 같은 싸이버거 단품 가격은 기존 4900원에서 5200원으로 300원 오른다. 빅싸이순살 치킨과 탄산음료도 각각 1000원, 300원 가격이 오른다. 후라이드빅싸이순살은 1만1900원에서 1만2900원으로 조정된다.

다만 맘스터치는 브랜드의 핵심 가치인 ‘가성비’를 지키기 위해 와우순살 치킨과 닭가슴살·불고기·비프패티류 버거 등을 포함한 전체 메뉴의 절반 이상인 55개 품목 가격을 동결하며 인상 폭을 최소화했다.

이는 전방위적인 물가 상승 압박 속에서도 고객의 체감 부담을 줄이려는 고심으로 보인다. 맘스터치는 지난해 브라질 고병원성 조류인플루엔자 발생 여파로 글로벌 계육 가격이 15% 급등했을 때도 고객과 가맹점 부담을 고려해 가격을 올리지 않았으며, 최근 8개월간 계육 원가 인상분 88억원과 주요 원부재료 원가 인상분 8억원을 모두 가맹본부가 부담하는 등 방어벽 역할을 해왔다.

특히 이번 가격 조정은 고환율과 물류비·인건비 상승으로 한계에 다다른 가맹점주들의 지속적인 요청에 따른 것이며, 복수의 가맹점주협의회와 충분한 협의를 거쳐 최종 결정됐다고 본사는 설명했다.

맘스터치 관계자는 “가맹점의 수익 보전 지원과 실질적인 수익성 개선을 위한 불가피한 결정”이라면서도 “인상 품목 최소화를 위해 노력했고, 인상 폭과 대상 품목도 복수의 가맹점주협의회와 충분한 협의를 거쳐 최종 확정했다”고 말했다. 이어 “맘스터치를 사랑해주시는 고객들에게 보다 우수한 브랜드 경험을 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 덧붙였다.