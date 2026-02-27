‘횡령’ 전 매니저 선처한 성시경 “새 매니저 덕에 日 방송 진출”

가수 성시경이 일본 방송 무대에 선 과정을 공개했다.

성시경은 26일 최화정의 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에 출연, 최근 일본 프로그램에 출연해 화제를 모은 뒷이야기를 밝혔다.

유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처

최화정은 “우연히 봤는데 일본 노래를 한 음도 틀리지 않으려는 모습이 뭉클했다. 코디도 스타일리스트도 없이 혼자 가서 해냈다”고 말했다.

이에 성시경은 “나는 SM, JYP, YG 같은 대형 기획사 소속도 아니고 일본 회사도 없다. 심지어 우리 회사도 없다”며 “게다가 한국 가수가 일본어를 공부해 직접 진출한 전례가 거의 없기 때문에, 그들도 방송에 출연을 시킬 수가 없다. 일본은 안전한 선택을 선호한다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처

그는 “한국에서 아무리 유명해도 일본에서는 수요가 없다. 메이저 방송에 나가고 싶어도 불러주지 않았다. 음반사에서도 내가 누구인 줄 알고 투자를 하겠냐”고 현실을 전했다.

다만 성시경은 최근 합류한 일본 매니저의 도움으로 전환점을 맞았다고 밝혔다. 그는 “새 매니저가 인맥도 좋고 일을 잘한다. 후지TV와 이야기를 하다가 출연 기회를 얻었다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 캡처

무대 준비 과정도 쉽지 않았다. 그는 “아예 모르는 노래였다. 수백 곡의 리스트를 받아 완전히 처음부터 공부했다”며 “가수들은 알 텐데, 감정을 담아 부르는 곡이 아니라 음정과 박자를 정확히 맞춰야 하는 게임 같은 노래였다”고 설명했다.

앞서 성시경은 10년 넘게 함께한 전 매니저가 회사에 거액의 손해를 끼치는 업무상 횡령 사건을 겪은 사실이 알려져 충격을 안겼다. 그가 “오랜 기간 신뢰를 쌓아온 만큼 원만히 마무리되길 바란다”며 처벌 불원 의사를 밝히며 사건은 종결된 바 있다.