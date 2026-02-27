소유, 성형설에 "20㎏ 감량으로 얼굴형 변해"

가수 소유가 20㎏을 감량했다고 밝혔다.

소유는 26일 자신의 유튜브 채널에 "소유가 하는 관리가 어떤 거냐고요? 모두 알려드립니다. 소유's 관리 Q&A"라는 제목의 영상을 올렸다.

소유. 사진=유튜브 캡처

특히 소유는 최근 체중 감량 후 제기된 성형설에 해명했다.

소유는 "의사 선생님이 '왜 성형설 고소 안 하냐'고 하셨다. 한 달에 한 번 보니까 제 얼굴의 스토리를 아신다. 선생님이 추천해 주시는 걸로 관리를 받아왔다"고 말했다.

소유는 현재 몸무게가 49㎏라면서 "다이어트 전 최대 몸무게 68㎏였다"고 했다.

그는 "엄마랑 삿포로 여행 갔을 때 서울 돌아와서 재보니까 그 몸무게더라"며 "다들 제가 10㎏ 감량한 줄 아시는데 정확히 따지면 20㎏ 감량했다"고 고백했다.

또 "그러면 얼굴형이 변하겠나, 안 변하겠나. 변하겠지"라고 얼굴형과 관련한 성형 의혹을 해명했다.

최대 몸무게가 68㎏였다는 것을 말하지 않은 이유에 대해서는 "제 자신이 너무 수치스러웠다. 충격 먹고 폭풍감량을 시작했다"고 했다.

<뉴시스>