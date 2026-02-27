임주환, 쿠팡 물류센터 목격담 사실이었다…소속사 "근무한 적 있어"

배우 임주환이 쿠팡 물류센터에서 근무했다는 목격담이 확산된 가운데, 소속사가 이를 사실로 인정했다.

27일 소속사 베이스캠프컴퍼니 측은 "임주환이 물류센터에서 근무한 경험이 있다"고 밝혔다.

임주환. 사진 = 베이스컴퍼니 제공

최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 지난해 8월 경기 이천시 쿠팡 물류센터에서 임주환을 봤다는 내용의 글이 확산됐다.

작성자는 "작품이 없어서 심심했나 봐"라며 임주환이 물류센터에서 근무 중이라고 주장했다.

이어 댓글에는 "어떤 사람 사인도 받았다. 다른 센터도 다녀왔다고 하더라", "출고 와서 진짜 열심히 하다 갔다. 그래서 좋게 보이더라" 등의 반응이 이어졌다.

해당 게시글은 지난해 8월 작성된 것으로, 최근 온라인상에서 뒤늦게 재조명됐다.

2003년 MBC 시트콤 '논스톱'으로 데뷔한 임주환은 드라마 '오 나의 귀신님', '함부로 애틋하게', '삼남매가 용감하게' 등에 출연하며 활동을 이어왔다.

또한 연극 '킬롤로지', '프라이드'를 비롯해 영국 드라마 '갱스 오브 런던' 시즌3에 도 깜짝 출연하는 등 다양한 작품에서 활약했다.

<뉴시스>