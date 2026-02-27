메뉴보기메뉴 보기 검색

경북 포항서 잇단 교통사고…2명 숨져

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
포항=김덕용 기자 kimdy@segye.com
구글 네이버 유튜브

경북 포항에서 교통사고가 잇따라 발생해 2명이 숨졌다.

 

27일 경북소방본부 등에 따르면, 전날 오후 5시55분 포항시 남구 오천읍 도로에서 트레일러와 오토바이가 충돌했다.

 

이 사고로 오토바이 운전자 60대 A씨가 숨졌다.

 

같은 날 오전 6시24분 포항시 남구 해도동에서는 80대 여성 보행자가 스타렉스 승합차에 치여 숨졌다.

 

경찰은 운전부주의로 인한 사고로 추정하고, 목격자 진술 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.

김덕용 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기