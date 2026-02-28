“카톡에서 장본다”…카카오·롯데마트 협력

롯데마트가 카카오와 손잡고 온라인 장보기 시장 공략에 속도를 낸다.

롯데마트와 카카오는 ‘온라인 장보기 경쟁력 강화‘를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

26일 경기 성남시에 위치한 카카오 판교아지트에서 차우철 롯데마트·슈퍼 대표(오른쪽)와 정신아 카카오 대표이사(왼쪽)가 ‘롯데마트-카카오, 온라인 장보기 경쟁력 강화를 위한 전략적 업무협약(MOU)’를 체결했다. 롯데마트 제공

협약식에는 차우철 롯데마트·슈퍼 대표와 정신아 카카오 대표이사를 비롯한 양사 주요 관계자가 참석했다.

이번 협약으로 롯데마트의 온라인 그로서리 플랫폼인 롯데마트 제타(ZETTA)는 올해 카카오 쇼핑 내에서 온라인 장보기 서비스를 시작한다.

롯데마트는 상품 조달과 서비스 운영을 맡아 주문 처리, 물류, 배송 등 전 과정을 직접 수행할 예정이다.

또 양사는 온오프라인을 연계한 쇼핑 환경 조성을 위해 신규 기능 개발 등 협력을 지속하기로 했다.

카카오톡 채널을 활용한 오프라인 매장 방문 유도, 양사 회원 대상 혜택 제공, 마트 단독 기획 자체상표(PB) 상품 판매가 협력 추진 방안에 포함됐다.

이와 함께 양사는 신선식품과 배송 역량을 결합해 온라인 쇼핑의 장보기 경쟁력도 한층 강화하기로 했다.

카카오톡 쇼핑탭과 톡딜 등 주요 커머스 지면에서 롯데마트 상품을 상시 선보인다. 카카오톡 내에서 손쉽게 장보기를 완료할 수 있도록 이용 편의성도 높인다.

특히, 과일과 채소, 축산, 수산물을 포함한 신선식품은 물론 냉장·냉동 식품, 생활필수품 등 일상 소비 중심 상품 포트폴리오를 확대할 계획이다.

차우철 대표는 “롯데마트가 쌓아온 신선식품 경쟁력에 카카오의 편리함을 더해 고객의 일상을 함께하는 장보기 동반자가 되어 온라인장보기의 새로운 표준을 만들겠다”고 강조했다.

정신아 대표는 “이번 협력은 카카오톡 기반의 커머스 경험을 신선식품과 생활필수품을 포함한 일상 속 장보기 영역으로 확장하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.