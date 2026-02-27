명문대·금수저 출신 전부 거짓…박나래 '주사 이모'에 이은 강남 '레이저 이모' 정체 추적

현직 의사들 "해당 여성, 단순 환자가 알 수 없는 의료 내용 알더라"

27일 오후 8시 50분 SBS '궁금한 이야기Y' 강남 '레이저 이모' 편

SBS '궁금한 이야기Y' 가 최근 불법 시술 의혹, 의사 사칭으로 논란이 되고 있는 강남 '레이저 이모'의 정체를 추적한다.

'제2의 주사 이모 사건' 당사자로 의심 받고 있는 강남 '레이저 이모'로 알려진 여성. SBS '궁금한 이야기Y'

한나(이하 가명)는 미모의 명문대 출신 의사, 금수저 집안 등 모든 걸 가진 듯한 서울 강남의 소문난 피부과 의사다.

사회관계망서비스(SNS) 상에서 다양한 분야의 사람과 교류하며 '인플루언서' 반열에 오른 그녀는 시술에 대한 정보를 공유하고 명망 높은 전문직 종사자 모임 내에서도 남다른 존재감을 드러냈다는데.

하지만 자세히 들여다보면 그녀가 내세운 학력과 경력은 나이에 전혀 부합하지 않았다. 심지어 사업을 한다던 그녀의 어머니 직업은 '판사', '외교부 직원' 등 지인들마다 저마다 다르게 알고 있었다.

여기에 더해 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 영어 성적표 도용 의혹까지 제기되자 그녀는 돌연 자취를 감췄다.

병원으로 보이는 장소에서 의사 가운을 입는 모습과 매일 진료를 보는 듯한 뉘앙스의 게시물을 올려온 한나. 심지어 자신이 근무중이라고 밝힌 병원은 실제 운영중인 곳이었지만, 해당 병원장의 말로는 "한나는 단순 고객일 뿐이었다"는 답변으로 충격을 안긴다.

하지만 단순 환자가 알수 있는 내용이 아닌 정보들을 꿰고 있는 한나에 현직 의사들은 의심과 놀라움을 금치 못하고, 개그우먼 박나래의 '주사 이모'에 이은 '제2의 주사 이모 사건'이라고 말한다.

모든게 의혹 투성이인 강남 '레이저 이모'의 정체는 27일 금요일 오후 8시 50분 SBS '궁금한 이야기Y'에서 방송된다.