북핵대표 “美 북한과 전제조건 없는 대화 입장 변함 없어”

정부 북핵수석대표인 정연두 외교부 외교전략정보본부장은 26일(현지시간) “미국이 북한과 전제 조건 없는 대화에 열린 입장에 변함이 없음을 확인했다”고 밝혔다.

방미 중인 정 본부장은 이날 워싱턴 주미대사관에서 열린 한국 특파원단과의 간담회에서 이번 미국 방문 기간 “앨리슨 후커 국무부 정무차관과 토마스 디나노 군비통제·국제안보 담당 차관, 마이클 디솜브레 동아태 차관보 등 미 국무부 주요 인사들과 폭넓은 협의를 가졌다”며 이같이 말했다.

정 본부장은 지난 24일 미국에 입국해 후커 차관 등 국무부 당국자들과 미국 주요 싱크탱크의 한반도 전문가, 의회 인사들을 두루 만났다. 정 본부장은 “구체적으로 북한의 제9차 당 대회 결과 등 최근 한반도 정세에 대한 의견을 교환하고, 한·미 정상회담 공동 설명자료에 기초해 한반도 관련 현안에 대해서도 폭넓게 논의했다”고 덧붙였다.

정 본부장은 또 “우리 측은 북한의 메시지가 우리의 예측 범위 내에 있었던 만큼 페이스메이커로서 북·미 대화 조기 성사를 계속 지원하고 남북 간 긴장 완화 및 신뢰 구축을 위한 노력도 장기적 시각을 갖고 지속 추진해 나갈 예정이라고 (미측에) 설명했다”고 말했다.

다만 ‘북한과의 조건 없는 대화에 열려 있다’는 미국 측 입장과 관련해 북미 간의 실무접촉 등은 없는 것으로 알려졌다. 미국이 대화에 열려있다고 해도 구체적인 계획을 갖고 움직이는 동향은 파악되지 않았다.

전날 공개된 북한의 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 김정은 북한 국무위원장은 북한의 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회하면 미국과 좋게 지낼 수 있다는 취지의 언급을 했다. 이와 관련한 질의에 백악관 당국자는 이날 도널드 트럼프 대통령이 집권 1기 때 3차례 만났던 김정은 위원장과 “어떤 전제조건 없는 대화를 하는 데 여전히 열려 있다”고 밝힌 바 있다.