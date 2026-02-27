한미, 3월 FS연습 기간 야외기동훈련 22건 실시…2025년보다 대폭 축소

한·미 군 당국이 다음달 9~19일 진행되는 상반기 연합연습 자유의 방패(FS) 기간 야외기동훈련(FTX)을 22건을 시행하기로 했다.

합참 관계자는 27일 기자들과 만나 “자유의 방패 연습 기간 실시 예정인 연합 야외기동훈련을 한·미 간 긴밀하게 협의했고, 연합도하훈련 등 22건을 계획대로 진행할 예정”이라고 밝혔다.

경기 여주시 연양동 남한강에서 열린 한·미 연합 제병협동 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차와 한국군 K200 장갑차가 부교 도하를 하고 있다. 세계일보 자료사진

올해 자유의 방패 기간 연합 야외기동훈련 22건 가운데 중대급은 6건, 대대급은 10건, 여단급은 6건이다.

한·미는 지난해 자유의 방패 연습 당시 여단급 야외기동훈련을 전년 10건 대비 6건 늘린 16건으로 실시했다. 올해 여단급 훈련은 6건으로 작년보다 축소됐다. 대대급 이상에선 지난해 51건에서 16건으로 크게 줄었다.

앞서 한·미는 지난 25일 자유의 방패 합동브리핑을 통해 연습 계획을 밝혔지만, 연합 야외기동훈련 규모 등은 공개하지 않았다.

협의 과정에서 한국 측이 지난해보다 줄어든 야외기동훈련 횟수를 더 축소하자고 제안했으나 미군 측이 난색을 보이면서 협의가 지연된 것으로 알려졌다.

양국 군 당국은 합동 브리핑 직후 추가 협의를 통해 연합 야외기동훈련 사항을 확정했다. 진영승 합참의장이 26일에 예정됐던 전방부대 점검일정을 ‘현안 관리’를 이유로 취소한 것도 자유의 방패 연습 기간이 다가오는 상황에서 연합 야외기동훈련 문제를 조속히 매듭지으려는 의도가 있었다는 분석도 나온다.