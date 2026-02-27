국방보좌관 첫 민간 공무원 발탁에…與 부승찬 "尹정부 복종 인물" 반대

국방부가 27일 국장급(고위공무원 ‘나’급) 직위로서 국방부 장관의 비서실장 격인 국방보좌관(옛 군사보좌관)에 김선봉(사진) 부이사관을 승진 임용했다고 밝혔다.

하지만 국회 국방위원회 여당 간사인 부승찬 더불어민주당 의원이 공개적으로 임용을 반대하면서 논란이 예상된다.

국방보좌관은 국방부 장관의 국내외 활동 및 업무를 직접 보좌하는 직위다. 장관 지시사항 종합관리, 연설 및 메시지 기획, 국방정책 발전을 위한 의제 발굴 및 조정, 장관 행사 및 의전 등 국방 운영 전반을 보좌한다.

국방부는 지난달 군사보좌관 직위를 국방보좌관으로 변경하고, 해당 직위에 일반직 고위공무원을 임용할 수 있게 직제를 개정했다. 기존 군사보좌관은 육군 장성급 장교가 맡아왔다.

신임 김 보좌관은 국군조직담당관, 운영지원과장, 전력정책과장, 정보화기획담당관, 의전담당관, 보건정책과장 등을 거쳤다.

국방부의 인사가 공개되자 부승찬 의원은 이날 페이스북에 승진 임용을 반대한다는 글을 올렸다.

부 의원은 신임 김 보좌관이 윤석열 정부 당시 이종섭 전 장관과 김용현 전 경호처장의 지시에 맹목적으로 복종해 자신을 조작 기소하는데 앞장섰다고 주장했다. 부 의원은 그의 저서 ‘권력과 안보’에 한·미 고위당국자 간 회담 내용을 유출했다는 혐의로 재판을 받고 있다.

부 의원은 김 국장에 대해 “당시 국방부 보안심의위원장으로 비밀을 열람하지도 않고 내 책에 비밀이 수록됐다고 확정했다”면서 “그 순간부터 나는 피의자로, 피고인으로 사정기관으로부터 모진 고초를 겪기 시작했던 것”이라고 밝혔다.

부 의원은 “사실관계가 일부 확인되는 만큼 고소도 하고, 내 재판에 증인으로도 신청할 계획”이라며 “국방부도 내 고소계획과는 별개로 자체 조사를 통해 문제가 발견될 시 승진과 임명을 취소해주길 바란다”고 강조했다.