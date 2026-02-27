'횡령 선처' 성시경, 새 매니저 칭찬 "인맥 좋고 일도 잘해"

가수 성시경이 새 매니저를 칭찬했다.

그는 지난 26일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에 올라온 영상에서 방송인 최화정을 만났다.

가수 성시경. 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요' 캡처

성시경은 "이번에 새로 일을 맡은 일본 매니저가 인맥도 좋고 일도 너무 잘한다"며 "일본 후지TV 방송이 우연이 아니라 준비된 기회"라고 말했다.

그는 최근 일본 TBS 가요 예능 프로그램 '하마다 가요제와 후지TV '치도리의 오니렌챤'에 출연한 것에 "난 대형 기획사도 아니고 일본 회사도 없었다. 전례가 없다 보니 쉽게 출연 기회를 얻지 못했었다"고 했다.

성시경은 "생소한 일본 노래 수백 곡을 직접 공부했고 노래를 잘 한 게 아니라 음정을 정확히 맞춘 게임"이라고 말했다.

그는 "일본은 안전한 걸 좋아하는 시장이라 수요가 없으면 방송 출연 자체가 어렵다"며 "대형 프로그램에 나가고 싶어도 안 불러주면 방법이 없다"고 했다.

한편 성시경은 지난해 10년 넘게 함께한 전 매니저 A씨에게 횡령 등 금전 사기를 당한 사실을 알렸다.

A씨는 업무상 횡령 혐의로 제3자에게 고발돼 경찰조사를 받았으나 성시경 측이 A씨에 대한 처벌 의사를 밝히지 않으며 혐의없음으로 불송치 됐다.

<뉴시스>