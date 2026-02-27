대학 추가모집도 ‘의치한 열풍’…평균 경쟁률 226.4대 1

2026학년도 대입 정시 추가모집에서도 ‘의치한’(의대·치대·한의대) 학과 열풍이 이어졌다.

27일 종로학원에 따르면 2026학년도 의대·치대·한의대·수의대·약대 정시 추가모집 평균 경쟁률은 226.4대 1로 집계됐다. 정시 미등록 인원이 발생한 22개 대학에서 37명을 추가로 모집했는데 8376명의 지원자가 몰렸다.

서울의 한 의과대학 모습. 뉴시스

학과별 평균 경쟁률을 보면 △의대 416.3대 1 △한의대 261.4대 1 △약대 212.9대 1 △치대 137.3대 1 △수의대 131.0대 1 순으로 나타났다.

경북대·경상국립대·계명대·전남대·충남대 등 5개 의대가 추가 모집을 진행했고 총 선발인원은 6명이었다. 계명대 의대 경쟁률이 655대 1로 가장 높았다.

한의대는 대전대·상지대·대구한의대 등 3개 대학에서 5명을 모집했다. 대전대 한의대가 535대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다.

약대는 충북대·부산대·가천대·대구가톨릭대 등 9개 대학에서 14명을 추가로 모집했는데, 충북대 경쟁률이 637대 1로 가장 치열했다.

치대는 조선대·부산대 2개대에서 3명을 추가모집했고, 조선대 치의예과 경쟁률이 404대 1로 가장 높았다.

수의대는 건국대·제주대·경상국립대 3개대에서 9명을 추가모집했고 건국대 경쟁률이 210.3대 1로 최고치를 기록했다.

임성호 종로학원 대표는 “추가모집에서도 의약학계열은 전반적으로 경쟁률이 매우 높은 것으로 확인됐다”며 “2027학년도에도 지역의사제 도입으로 (선발인원이 늘어나면) 정시에서 중복합격으로 인한 연쇄 이동에 따라 정시에서 미충원 인원이 늘어날 수 있고 추가모집도 늘어날 수 있다”고 분석했다.