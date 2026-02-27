호서대, 교육부 첨단산업 인재양성 부트캠프 선정

5년간 71억 2500만원 지원, AI 거점대학 신호탄

호서대학교(총장 강일구)가 교육부와 한국산업기술진흥원이 주관하는 ‘2026년 첨단산업 인재양성 부트캠프’ 인공지능(AI) 분야에 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.

첨단산업 인재양성 부트캠프는 대학과 기업이 공동으로 1년 이내 단기 집중교육 과정을 운영해 실무역량을 갖춘 첨단산업 전문인재를 양성하는 국가 전략사업이다. 선정 대학에는 5년간(3+2년) 총 71억 2500만원이 투입된다. 정부가 미래 인재 확보에 직접 투자하는 프로젝트다.

​ 호서대학교 아산 캠퍼스.

호서대는 이 사업을 통해 △기업 참여형 직무분석 및 교과목 공동개발 △산업체 전문가 참여 수업 △현장실습 및 프로젝트 기반 실습 확대 등을 추진하고 마이크로디그리(소단위 학위과정)를 운영해 교육 수료생의 취업 경쟁력을 강화할 계획이다.

특히 충남 주력산업과 연계한 ‘AI+X’ 융합 교육과 몰입형 단기 집중과정을 운영해 지역산업 수요에 부합하는 실전형 AI 인재를 양성하게 된다. 지역 산업과 연계된 AI 전문인력 공급 체계를 구축하겠다는 구상이다.

박근덕 부트캠프사업단장(컴퓨터공학과)은 “이번 선정은 호서대의 AI·AX 융합 교육역량과 산학협력 기반이 대외적으로 인정받은 결과”라며 “지역과 함께 성장하는 AI 인재양성 거점대학으로 도약하겠다”고 밝혔다.

호서대는 첨단산업 특화 교육체계를 구축하며 교육부 반도체특성화대학지원사업, 과학기술정보통신부 SW중심대학사업, 데이터사이언스융합인재양성사업 등 주요 국책사업들을 수행하며 첨단 분야 교육역량을 고도화하고 있다.