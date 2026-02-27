李대통령, 분당 아파트 내놨다…靑 “부동산 시장 정상화 의지”

이재명 대통령이 27일 김혜경 여사와 공동명의로 보유하고 있는 경기 성남시 분당구의 아파트를 팔기 위해 매물로 내놨다. 이 대통령이 시세보다 저렴한 가격에 아파트를 내놓은 데 대해 청와대는 “부동산 시장 정상화의 의지”라고 설명했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 언론 공지를 통해 “현재 해당 아파트는 (이 대통령이) 전년 실거래가 및 현재 시세보다 저렴하게 매물로 내놓았다”고 밝혔다. 강 대변인은 이 대통령이 아파트를 매물로 내놓은 배경에 대해 “(이 대통령은) 거주 목적의 1주택 소유자였지만, 부동산 시장 정상화의 의지를 국민께 몸소 보여주겠다는 의도로 풀이된다”고 했다.

(전주=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 ’전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.2.27/뉴스1

청와대 관계자는 “시세보다 꽤 많이 낮게, 저렴하게 매물로 내놓은 상태”라며 “(이 대통령이) 평소 말한 대로 집을 갖고 있는 게 손해라고 생각해서 매물로 내놓은 것 같다”고 말했다. 또 “지금 집을 팔고, 이 돈으로 ETF 투자나 다른 금융 투자에 (아파트를) 판 돈을 넣는 게 훨씬 더 경제적으로 이득이라고 생각한 걸로 보인다”고 했다.

이 대통령은 분당 아파트 매각 의사를 참모진에게 여러 차례 언급해왔던 것으로 전해졌다. 현재 해당 아파트에는 기존 임차인의 계약 기간이 남아있는 상황으로, 이 대통령 내외가 임차인의 동의를 얻어서 매물로 내놓은 것으로 알려졌다.

청와대 관계자는 “부동산 시장이 정상화되면 (이 대통령이) 임기를 마치고, 퇴임한 이후에 집을 다시 사면 그게 더 이득이지 않겠느냐”라며 “지금 고점에 팔고 더 떨어진 가격으로 살 수 있다면 이득이라고 생각한 것 같다”고 했다.

이 대통령은 최근 ‘부동산 시장 정상화’ 의지를 피력하는 메시지를 잇따라 내놓고 있다. 전날에는 엑스(X)에 “통상적 주거는 적극 보호하되 주택을 이용한 투자·투기는 철저히 봉쇄되도록 설계할 것”이라며 “정책 수단을 총동원해 다주택자는 물론 주거용 아닌 투자·투기용 1주택자도 보유보다 매각이 유리한 상황을 만들 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 “정부의 권위는 신뢰와 일관성에서 나온다”고도 적었다.

이 대통령이 직접 분당 아파트를 매물로 내놓으면서 다주택자 또는 초고가 아파트를 보유한 이재명정부 고위 인사들의 움직임도 주목된다. 현재까지는 초고가 1주택을 보유한 청와대 참모진이나 정부 고위 인사들에게 아파트를 매각하라는 지시 등은 없었던 것으로 알려졌다.