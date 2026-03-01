생애주기별 맞춤형 정책 박차… 조용익 부천시장 “보편적 포용복지 실현”

경기 부천시가 기본사회 실현에 박차를 가하고 있다. 아동·청소년·어르신까지 전 세대를 아우르는 생애주기별 맞춤형 복지정책을 전략적으로 추진 중이다.

1일 시에 따르면 지난 9일 ‘부천시 출산지원금 지급 등에 관한 조례’ 일부 개정으로 첫째 자녀부터 확대 지급하는 제도적 기반을 마련했다. 예산이 편성되면 올해 첫째·둘째 자녀에게 100만원, 셋째 200만원, 넷째 이상 700만원을 지원한다. 3000여명의 신생아가 연내 혜택을 받을 것으로 기대된다.

초등학교 학생들이 워킹스쿨버스 안전지도사와 함께 등교하고 있다.

지난해에 이어 초등학교 또는 대안교육기관에 처음 입학하는 학생에게 1인당 10만원을 전자화폐 부천페이로 보태는 ‘입학준비금’ 사업을 진행한다. 4000여명의 학생들이 이 금액으로 문구·서적·의류·신발·안경 같은 물품을 구매할 수 있게 된다.

‘여성청소년 생리용품 보편 지원’에도 전면 나선다. 그동안 필요성에 깊이 공감하며 예산 편성 시점과 시행 시기를 지속적으로 검토해 왔다. 저소득층 대상 선별에서 모두가 기본권을 도움받도록 범위를 확대, 복지 사각지대를 해소하고 지역 간 격차를 줄이기 위해서다.

시는 경기도 사업 참여 의사를 이미 전달했다. 제도적 근거 마련을 위한 조례 제정도 진행 중이다. 지난 12일 출범한 시 기본사회 추진단에서도 위 업무를 최우선 과제로 자문 의견을 냈다. 기본사회 정책의 단계적 계획에 포함된 자연스러운 수순이었다는 게 시의 설명이다.

조용익 부천시장은 “향후에도 유아부터 어르신까지 시민의 삶 전반에 걸친 기본사회 정책을 체계적으로 추진해 누구나 누릴 수 있는 포용적인 복지를 실현할 것”이라며 “특히 여성청소년이 포함된 지속가능한 복지정책을 도와 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.