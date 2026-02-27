美 “이스라엘 비필수 인력·가족 떠나라”…이란 공격 대비하나

미 국무부가 이스라엘 주재 대사관 직원과 가족의 철수를 승인했다. 미국과 이란 간 핵 협상이 진행 중인 가운데, 도널드 트럼프 미국 행정부의 이란 공격 가능성에 대비하는 것이라는 해석이 나온다.

뉴욕타임스(NYT)는 27일(현지시간) 이스라엘 주재 마이크 허커비 미국 대사가 직원들에게 보낸 이메일을 입수해 이같이 보도했다.

미국 해군 항공모함 제럴드 R 포드가 26일(현지시간) 그리스 크레타섬 수다만을 떠나 이동하고 있다. 크레타=AFP연합뉴스

허커비 대사는 이메일에서 “대사관 직원의 출국이 승인됐다”며 “떠나고 싶은 사람들은 오늘 당장 떠나야 한다”고 적었다. 국무부 규정은 미국의 국가 이익이나 생명이 위협을 받을 경우 필수 인력이 아닌 직원과 가족은 정부 비용으로 대피할 수 있도록 허용하고 있다.

허커비 대사는 “이번 조치는 국무부 협의를 통해 대사관 직원들의 안전이 최우선이라는 의견의 일치에 따라 결정됐다”고 설명했다. 그러면서 “이번 조치로 오늘 항공편 수요가 급증할 가능성이 크다”며 “상업 항공편이 운항하는 시기에 이스라엘을 떠나는 것을 고려하라. 향후 며칠 동안 출국 항공편이 더 늘어날 수도 있지만, 그렇지 않을 수도 있다”고 덧붙였다.

이와 함께 국무부는 이날 테러와 사회 불안을 이유로 이스라엘과 서안 지구 여행을 자제해달라는 여행 경보를 발령했다.

국무부는 앞서도 레바논 주재 대사관에 대해 비상인력을 제외한 모든 직원과 가족의 출국을 명령했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관(왼쪽)이 26일(현지시간) 스위스 제네바 오만 대서관저에서 바드르 알부사이디 오만 외무장관과 이야기하고 있다. 이란 외무부 제공, AFP연합뉴스

다른 나라도 비슷한 조치에 나서고 있다. 호주는 이스라엘과 레바논에 있는 자국 외교관 가족들에게 해당 국가를 떠날 것을 권고했으며, 아랍에미리트, 카타르, 요르단에 있는 자국 외교관 가족들에게는 자발적 출국을 제안했습니다.

중국 외교부는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이란의 현재 안전 형세에 비춰 외교부 및 이란 주재 중국대사관은 중국인이 당분간 이란에 가지 말고, 현지에 있는 중국인은 안전 예방을 강화하며, 조속히 철수해야 한다는 점을 환기한다”며 “이란과 그 주변 국가에 주재하는 중국 공관은 중국인이 상업 항공편이나 육로를 통해 이동하는 데 필요한 협조를 제공할 것”이라고 밝혔다.

앞서 한국도 이란 현지에 체류 중인 국민에 대해 “긴요한 용무가 아닌 경우 신속히 출국해달라”고 권고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너(왼쪽)와 중동특사 스티브 윗코프(가운데)가 26일(현지시간) 스위스 제네바 주재 오만 대사관저에서 바드르 알부사이디 오만 외무장관과 이야기하고 있다. 이날은 미국과 이란이 3차 협상을 진행한 날로, 알부사이디 장관이 양측을 오가며 안을 전달하는 간접 방식으로 이뤄졌다. 오만 외무부 제공, AP연합뉴스

이번 철수령은 트럼프 행정부의 이란 공격 가능성이 제기되는 가운데 나온 것이다. 이란과 미국은 전날 3차 핵 협상을 진행했으며, 다음달 2일 협의를 지속하기로 했다.

트럼프 대통령은 이란이 핵을 포기하지 않을 경우 무력을 사용하겠다는 의지를 밝히고 있다. 그는 지난 24일 국정연설에서 “나는 이 문제(이란 핵)를 외교로 해결하는 것을 선호한다. 하지만 이 하나는 분명하다. 난 결코 세계의 최대 테러 후원국이 핵무기를 보유하는 것을 허용하지 않겠다”며 “대통령으로서 가능할 때마다 평화를 추구하겠지만, 그럴 필요가 있을 경우에는 미국을 겨냥한 위협에 맞서기를 절대 주저하지 않겠다”고 경고했다.