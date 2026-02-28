“재물 갖고 들어오나 소리 안 나는 눈물 많이 흘려”…‘장동건 아내’ 고소영, 오열

고소영이 ‘새해 맞이 고춘자선생님&이다영 선생님 만나고 왔습니다’라는 제목의 영상에서 눈물을 흘리는 모습. 고소영

배우 고소영이 점사를 받던 중 눈물을 보였다.

지난 27일 고소영의 유튜브 채널에는 ‘새해 맞이 고춘자선생님&이다영 선생님 만나고 왔습니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 고소영은 신년 운세를 보기 위해 영화 ‘파묘’ 속 김고은이 연기한 무당 캐릭터의 실제 모델로 알려진 고춘자와 그의 며느리이자 무속인 이다영을 찾아갔다. 고소영은 영화 ‘파묘’를 보고 “어떻게 저렇게 빙의가 되지”라며 감명을 받았다고.

고춘자는 고소영 부부를 두고 “참으로 잘 만났다”고 말했지만, 고소영에 대해서는 “너무나 자제하는 게 많다”고 설명했다. “화려하게 비치는 모습만큼 가슴에 묻은 게 너무 많은 여인이다. 강하지도 못한 여인이 강한 척을 하려니까 한 번씩 지친다”고 설명했다.

그렇지만 “쉬어야 할 팔자는 아니다. 방송 잘 시작한 거 같다”고 전했다.

이어 재물운에 대해서도 살펴봤다. 그는 “재물을 갖고 들어오지만 돈만 있어서 행복한 건 아니지 않나”, “소리 안 나는 눈물을 많이 흘려”라고 지적했다. 이어 고소영의 맥박을 짚자 고소영은 결국 눈시울을 붉혔다.

함께 자리한 이다영은 “앞으로도 행복할 예정이지만 나를 돌아보니 너무 허무하다. 빛 좋은 개살구다”고 밝혔다.

한편 고소영은 장동건과 결혼 후 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 두 사람은 건물 3채를 보유한 것으로 알려졌으며, 자산 가치는 300억 원 이상으로 추정된다.