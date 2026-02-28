메뉴보기메뉴 보기 검색

메시, 친선경기서 난입 관중과 엉켜 쓰러져…몸 상태 '이상 無'

미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미의 리오넬 메시(38)가 친선 경기 도중 경기장에 난입한 관중과 엉켜 쓰러지는 소동이 일어났다.

메시는 27일(이하 한국시간) 푸에르토리코 바야몬의 후안 라몬 루브리엘 스타디움에서 열린 에콰도르 챔피언 인데펜디엔테 델 바예와 친선 경기 막판, 경기장에 난입한 한 남성 팬을 마주했다.

넘어지는 메시. 중계 화면 캡처
상의를 벗은 채 센터서클까지 달려온 이 팬은 메시를 껴안았고, 이를 저지하기 위해 급하게 달려온 보안 직원이 팬을 넘어뜨리는 과정에서 메시까지 함께 휩쓸려 바닥으로 고꾸라졌다.

앞서 바르셀로나, 마이애미 유니폼을 입은 또 다른 팬 둘이 난입해 메시와 셀카를 찍고 사인을 받는 등 소란이 이어지던 터라 보안 직원의 대응은 더 급박했던 거로 보인다.

다행히 메시는 곧바로 일어났다. 부상 없이 경기를 마쳤다.

하프타임에 교체 투입된 메시는 후반 25분 페널티킥으로 결승골을 넣어 마이애미의 2-1 승리에 앞장섰다.

이 경기는 원래 2월 14일 열릴 예정이었으나 메시가 부상을 당하면서 연기됐다.

로스앤젤레스FC(LAFC)와 MLS 시즌 개막전에서 0-3으로 완패한 마이애미는 이번 주말 올랜도 시티와 2라운드를 치른다.

<연합>

