'딸 셋 키우는 워킹맘' 선예, 근황 공개 "큰 애가 벌써 중학생"

2세대 K-팝 걸그룹 '원더걸스' 출신 선예가 집밥 요정이 돼 돌아왔다.

27일 방송된 KBS 2TV 요리 예능물 '신상출시 편스토랑'에선 원더걸스의 리더로 K-팝 전성기의 포문을 연 선예가 현재 세 딸을 키우며 열심히 살아가는 워킹맘의 모습을 공개했다.

선예. KBS 2TV '편스토랑' 캡처

이날 선예는 현역 아이돌 못지않은 늘씬한 몸매로 등장했다. 이에 현역 아이돌로 활동 중인 비타민MC 효정이 "선배님. 활동기 같으세요"라고 혀를 내두르며 감탄했다.

선예는 "아이 셋 키우고 있는데 제 손으로 삼시세끼 해 먹이고 있다. 노래 안 했으면 식당 했을 것"이라고 요리 자부심을 보였다.

이어 눈길을 끈 것은 관찰 예능이 어색한 선예의 '냉동 연예인' 면모였다. 선예는 갑자기 카메라를 향해 인사를 하는가 하면, 민망한 듯 자꾸 '편스토랑' 제작진에 말을 걸기도 했다.

하지만 이내 적응한 듯 "요리 시작하겠습니다"라며 술술 14년 차 주부 내공이 담긴 요리 꿀팁들을 대방출했다. 그중 놓칠 수 없는 것이 맛과 건강까지 다 잡은 선예의 수제 조미료 3종 세트였다.

사실 선예는 원더걸스로 국내와 해외를 넘나들며 왕성하게 활동하던 시기, 결혼을 발표해 세간을 깜짝 놀라게 했다. 당시 선예의 나이는 만 24세. 선예는 "결혼 후 캐나다에서 생활하다가 한국 왔다"라며 "그때 캐나다로 직접 요리책을 싸 들고 갔다"라고 회상했다. 그렇게 직접 많은 시행착오 끝에 완성한 집밥 레시피(달달 등갈비찜, 복지 않는 진미채, 아몬드 멸치까까)를 선보였다.

이때 고모와 고모부가 방문한다는 연락이 왔다. 선예는 고모와 고모부도 함께 추억하며 식사할 수 있도록, 어릴 적 먹었던 기억을 더듬어 할머니 밥상을 완성했다. 할머니가 직접 해 주시던 무밥, 무조림, 쪽살무김치찌개, 두부찌개 등이다.

잠시 후 고모와 고모부는 마치 친정부모님처럼 선예에게 줄 선물을 바리바리 싸 들고 오셨다. 선예, 고모, 고모부는 추억의 할머니 밥상을 나눠 먹으며 옛날 이야기를 꺼냈다. 어릴 적부터 가수로서 재능을 보였던 선예, 그런 선예의 재능을 알아보고 가수가 될 수 있도록 뒷바라지를 해 주신 할머니의 진심, 할머니 손에 자라 더욱 할머니를 그리워하는 선예의 마음, 2009년 미국 활동 당시 할아버지와 아버지를 연이어 하늘로 떠나보내야 했던 선예의 아픔, 그런 선예를 꼭 지켜달라고 했던 아버지의 마지막 부탁, 가족 상실의 아픔을 극복하게 해준 결혼과 출산 등에 대한 이야기가 이어졌다.

특히 선예는 "저에게 아이들은 큰 선물 같다"라며 "결혼하니까 할머니 마음이 더 많이 느껴졌다. 자식을 먼저 떠나보내는 마음이 얼마나 아프셨을까. 한국에 와서 아이들 키우고 살다 보니 할머니 생각이 더 난다"라고 털어놨다.

'편스토랑' 제작진은 VCR에 생전 할머니의 모습을 담은 영상을 더했다. 이를 본 선예는 크게 감동하며 눈물을 보이기도 했다.

<뉴시스>