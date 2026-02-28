이혁준 현대차 중국법인 총재, 중국한국상회 33대 회장 선출

대한상공회의소 북경사무소는 27일 베이징 쿤룬호텔에서 2026년도 중국한국상회 정기총회를 열고 제33대 중국한국상회 회장에 이혁준 현대차 중국법인 총재가 선출됐다고 밝혔다.

중국에서 학사·석사·박사 학위를 모두 취득하며 대표적인 ‘중국통’으로 꼽히는 이혁준 신임 회장은 2001년부터 현대차 베이징대표처에서 근무한 자동차 산업 전문가다. 특히 그는 중국 정부와도 깊은 협력 관계가 있어 한국 기업의 중국 내 경영 활동을 지원할 것으로 전망된다.

지난 27일 중국 베이징 차오양구 쿤룬호텔에서 열린 중국한국상회 회장 이취임식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 베이징=이우중 특파원

이 신임 회장은 취임사에서 “중책을 맡게 돼 어깨가 무겁지만 회원사와 어떠한 변화와 파도도 슬기롭게 해쳐나갈 수 있다는 믿음으로 주어진 임무를 수행할 것”이라며 “1992년 한·중 수교와 함께 중국에 진출한 우리 기업들은 중국 경제 발전과 함께 동반 성장을 해왔으며 진출 초기 한국 기업들은 고도 성장을 이룰 수 있었다”고 말했다. 그는 이어 “최근 제조업과 하이테크 기술로 산업 고도화를 이루는 중국과 첨단 산업에서 수평적 기술 협력과 전략적 동반자 관계가 한·중 관계에 새로운 동력이 될 것”이라며 “중국은 한반도와 국경을 접한 가장 가까운 이웃으로 여전히 전략적 중요성을 지닌 중요한 시장”이라고 평가했다.

이 회장은 “지난해 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의부터 올해 초까지 양국 정상이 두 차례 회담하고 상호 방문을 통해 서로 존중과 신뢰 기반으로 한·중관계 중요성을 명확하게 보여줬다”며 “양국 신뢰와 존중을 바탕으로 기업들은 더욱 넓은 시장과 기회를 통해 앞으로 나갈 수 있는 기회를 모색할 것”이라고 덧붙였다.

전임 양걸 회장은 이임사를 통해 “지난 31, 32대 한국상회 회장직을 아무런 사건 사고 없이 마무리 하게 돼 감사하다”며 “한국 상회의 지속적인 발전을 기대한다”고 말했다.

이날 행사에는 노재헌 주중 한국대사, 김진동 주중대사관 경제공사,박대규 상무관을 비롯한 대사관 직원과 김성곤 전 국회의원, 김희철 중국 한국인회 회장, 권순기 중국 아주경제발전협회 회장 등이 참석했다. 또 양걸 삼성 전략협력실 사장(전임 중국한국상회 회장), 윤도선 CJ차이나 고문, 박요한 대한항공 중국지역본부장, 황영신 LG화학 법인장, 류운종 우리은행(중국) 법인장, 박태준 풀무원(중국) 대표, 김경선 CJ차이나 총재 등 기업 대표들도 자리했다.

중국한국상회는 중국정부의 비준을 받은 중국 내 유일한 한국계 법정 경제단체로, 한·중 수교 이듬해인 1993년 12월 설립됐다. 현재 상해, 천진, 중경, 심양 등 42개 지역상회에서 3500여개의 진출 기업들이 회원으로 활동하고 있고, 대한상공회의소가 운영 사무국 역할을 맡고 있다.