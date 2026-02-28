방탄소년단 ‘광화문 공연’에 경복궁·박물관 줄줄이 휴관… ‘안전 최우선’

경복궁 내달 21일 “휴궁”

경찰 26만명 인파 예상

다음 달 그룹 방탄소년단(BTS)이 광화문광장에서 컴백 공연을 여는 가운데 해당 공연일에 경복궁은 문을 닫는다.

지난 6일 서울 종로구 세종문화회관 계단에 방탄소년단(BTS)의 정규 5집의 로고, 발매 일자, 팀명을 이용한 래핑이 되어 있다. 뉴시스

국가유산청 궁능유적본부는 28일 누리집과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “경복궁은 3월 21일 토요일에 휴궁할 예정”이라고 밝혔다.

평소 경복궁은 주말에 문을 열고, 화요일을 공식 휴궁일로 지정해 운영해왔다.

휴궁이 예정된 날짜는 방탄소년단의 공연이 열리는 날이다.

방탄소년단은 다음 달 20일 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)을 내고, 다음 날인 21일 저녁 광화문광장 일대에서 컴백 기념 라이브 공연을 할 예정이다.

지난 23일 진행한 티켓 예매에는 수많은 팬이 몰리면서 경쟁이 치열했고, 수 분 만에 매진된 것으로 알려졌다.

공연은 온라인 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다.

방탄소년단은 경복궁을 배경으로 광화문과 월대를 지나 광장 북쪽에 설치한 무대에 올라 팬들과 만나는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.

국가유산청이 공개한 문화유산위원회 회의록을 보면 소속사 측은 “광화문 3개의 문(홍예문·虹霓門)이 모두 열리고, 이 문을 통해 등장하는 아티스트가 광화문광장까지 걸어나가는 오프닝 시퀀스”를 연출하겠다는 촬영 계획을 신청한 바 있다.

이번 공연에는 경찰 추산 최대 26만명의 인파가 몰릴 것으로 예상된다.

광화문 일대는 행사 당일 안전사고가 발생하지 않도록 준비하는 분위기다.

광장과 인접한 대한민국역사박물관은 공연이 열리는 토요일에 휴관하며, 세종문화회관은 뮤지컬, 연극, 발레 등 예정된 공연을 잇달아 취소하거나 조정하고 있다.

국가유산청 역시 최근 방탄소년단의 소속사와 만나 공연 계획과 경복궁 관람 운영, 관람객 안전 관리 방안 등을 놓고 논의한 것으로 전해졌다.

경복궁과 붙어 있는 국립고궁박물관도 휴관 여부를 검토 중인 것으로 전해졌다.