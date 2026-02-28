은마아파트 화재 최초 신고자는 숨진 10대 여학생…“주소 말하며 구조요청”

지난 24일 발생한 서울 강남구 은마아파트 화재 사건의 최초 신고자는 이번 사고로 숨진 10대 여학생 김 모 양인 것으로 확인됐다.

지난 24일 서울 강남구 대치동 은마아파트 화재현장에서 소방재난본부 화재조사대원이 현장을 살펴보고 있다. 뉴시스

지난 27일 더불어민주당 양부남 의원실이 입수한 119통화 녹취록에 따르면 김양은 지난 24일 오전 6시 18분쯤 최초 신고하면서 “지금 불이 났다”라고 말했다. 불이 난 집 안에서 빠져나오지 못한 채 창문 쪽에 대기하며 화재 상황을 신고한 것으로 전해졌다.

이어 주소를 묻는 말에 김양은 “대치동 은마아파트”라고 답한 뒤 구체적인 동과 호수를 묻는 말에 “몇 동이지, 어떡하냐. 죽으면 어쩌지 숨이 안 쉬어져 어떡하냐” 말했다.

그러면서 불이 어디서 발생했는지를 묻자 “모르겠다. 그냥 불이 너무 크다. 빨리 와달라”며 다급한 상황을 전달했다. 집에 몇 명 있는지에 대해선 “지금 3명”이라며 “한두 명 나온 것 같다. 빨리 와달라”라고 구조를 요청했다.

이어 오전 6시 20분쯤 김양의 가족이 신고한 것으로 보이는 녹취록에선 “언니는 어떡하느냐. 빨리 와달라”고 말했다. 해당 녹취에는 신고자가 주변인에게 “언니는 어디 갔는데 왜 안 나오냐고” 말하는 내용도 담겼다.

아울러 소방청 화재상황보고서에 따르면 화재 당시 아파트 세대 내 화재 감지기는 작동하지 않은 것으로 추정되며 발신기와 비상방송 설비만 정상 작동한 것으로 나타났다. 불은 주방 바닥 인근에서 시작된 것으로 알려졌다.