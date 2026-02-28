‘불법 광고물과의 전쟁’…이천시, 자동경고 발신 시스템 도입

경기 이천시가 불법 광고물과의 전쟁을 선언했다.

28일 이천시에 따르면 시는 도심 곳곳에 무분별하게 살포되는 불법 광고물을 근절하기 위해 최근 ‘자동경고 발신 시스템’을 도입했다.

이천시청

운영에 들어간 시스템은 현수막과 전단지 등 불법 광고물에 기재된 연락처로 일정 기간 자동 전화를 반복적으로 발신해 위반 사실을 안내한다.

지속적인 발신을 통해 해당 번호를 광고 홍보 목적으로 활용하기 어렵게 만들어 광고 행위를 사전에 차단하고 자진 철거를 유도한다.

시는 최근 아파트 분양 현수막과 청소년 유해 매체물 등 불법 광고물이 급증함에 따라 도시 미관 훼손과 시민 불편이 가중되고 있다고 판단했다. 이에 갈수록 지능화·상습화되는 불법 행위를 차단하기 위해 시스템 도입을 결정했다고 밝혔다.

시는 자동경고 발신 이후에도 불법 행위가 지속될 경우, 계고 조치를 진행한 뒤 상습 위반자에 대해 과태료 부과 등 행정 처분에 나설 방침이다.

김경희 시장은 “신속하고 지속적인 불법 광고물 정비를 통해 시민들이 체감할 수 있는 청정·안전 도시 이미지를 조성하겠다”고 말했다.