[속보] 李대통령, 신임 산림청장에 박은식 산림청 차장 임명

이재명 대통령이 신임 산림청장으로 박은식 산림청 차장을 28일 임명했다. 김인호 전 산림청장이 음주운전으로 직권면직 된 지 7일 만이다.

박은식 신임 산림청장. 청와대 제공

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “박 청장은 산림청 산림산업정책국장과 국제산림협력관 등 주요 보직을 두루 역임해 산림 정책에 대한 경험과 전문성을 보유한 전문가”라며 인선배경을 설명했다.

이어 “박 청장이 원만한 소통 능력을 바탕으로 지자체와 임업 종사자, 환경단체 등 다양한 이해관계자들의 의견을 조율하는 능력이 뛰어나다는 평가를 받아왔다”고 덧붙였다.

강 대변인은 “철저한 산불 예방 대책과 신속한 산불 진화 대응 역량을 강화하고 산림 정책 전반에 대한 이해와 전문성을 바탕으로 산림청의 혁신을 이끌 적임자”라고 강조했다.

그러면서 “산림청장 인사를 우선적으로 실시한 건 국민 안전과 밀접한 일이기 때문”이라며 “신임 청장이 봄철 산불 조심 기간에 대비해 체계적인 산불 대비 태세를 확립하고 대응 역량을 강화해주길 기대한다”고 밝혔다.

박 신임 청장은 1970년생으로 광주 숭일고와 서울대 임학과를 졸업하고 동 대학원에서 산림자원학 석·박사 학위를 취득했다. 기술고시 36회로 공직에 입문해 아시아산림협력기구(AFoCO) 사무차장 등을 지냈다.

이재명 정부 출범 후 지난해 8월 임명된 김 전 청장은 음주운전 사고로 지난 21일 직권면직 된 바 있다.