코르티스의 끝없는 신기록…데뷔 앨범, 美 스포티파이 스트리밍 4억 회 돌파

그룹 코르티스(Cortis). 왼쪽부터 성현, 마틴, 건호, 주훈, 제임스. 한윤종 기자

그룹 코르티스(CORTIS)의 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'(컬러 아웃사이드 더 라인스)가 26일 기준 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 누적 스트리밍 4억 회를 기록하는 신기록을 썼다.

코르티스의 억대 스트리밍 타임라인은 앨범 공개 한 달째였던 2025년 10월 12일 기준 1억 스트리밍을 시작으로, 한 달 뒤인 11월 27일에는 2억, 2026년 1월 8일 3억, 그리고 2월 26일 4억 재생수를 돌파했다.

이는 앨범 내 수록곡 전체가 많은 재생 수를 기록한 결과로, 'GO!'의 스트리밍 수는 1억 3666만 회, 'FaSHioN' 1억 2455만 회에 이어 'What You Want' 5384만 회, 'JoyRide'가 4862만 회에 달한다.

스트리밍이 가장 많이 이뤄진 지역은 미국으로, 이는 코르티스가 최근 미국 현지에서 활발한 활동을 전개하며 북미 시장의 청취자들이 확대 유입된 것으로 예상된다.

코르티스는 지난해 10월 미국 최대 규모의 글로벌 온라인 라디오 및 음악 스트리밍 서비스 플랫폼 '아이하트라디오 라이브(iHeartRadio LIVE)'에서 첫 무대를 시작으로, 지난 13일(현지시간) 미국 캘리포니아 기아 포럼에서 개최된 '2026 러플스 NBA 올스타 셀러브리티 게임'에서 하프타임쇼 무대를 펼치며 현지 시장에 얼굴 도장을 찍었다.

또 소니 픽쳐스(Sony Pictures)의 신작 애니메이션 'GOAT'(고트)의 OST 'Mention Me(멘션 미)를 부른 것도 인지도 상승에 영향을 준 것으로 예상된다.

한편, 코르티스는 오는 4월 컴백을 확정하고 새 앨범 준비 작업에 돌입했다.