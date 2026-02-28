한류의 시작 '겨울연가', 2시간 영화로 재편집…3월 日 개봉

2003년 일본에서 한류 열풍의 시발점이 된 드라마 '겨울연가'가 영화로 다시 제작돼 내달 일본에서 개봉된다.

28일 스포츠호치 등 일본 언론에 따르면, 제작진은 총 1400분 분량의 드라마 겨울연가를 2시간짜리 영화로 재구성해 내달 6일 개봉한다. 4K 리마스터 극장판이다.

드라마 '겨울연가'. 뉴시스

지난 2002년 KBS에서 방영된 겨울연가는 배용준, 최지우 주연으로 큰 인기를 끌었던 로맨틱 드라마로 일본에선 이듬해 NHK를 통해 방영됐다.

방영 이후 일본 안방을 완전히 사로잡으며 한류 열풍의 시작이라고 평가받는다. 특히 남자 주인공 배용준은 '욘사마 열풍'을 부르며 큰 인기를 누렸다.

26일 도쿄에서 열린 특별 사전 상영회에 참석한 윤석호 감독은 "겨울연가는 첫사랑의 기억을 되찾는 이야기"라며 "20년 전 겨울연가를 통해 첫사랑의 기억을 되찾았던 것처럼 영화에서도 그 감정을 되찾길 바란다"고 말했다.

드라마에서 최지우의 목소리를 연기했던 배우 겸 성우 다나카 미사토는 "겨울연가를 본 적이 없는 사람도 즐길 수 있는 영화"라며 "과거 겨울연가를 떠올리게 하는 보물 같았다. 나의 전환점이 된 작품을 스크린에서 볼 수 있어 기쁘다"고 했다.

<뉴시스>