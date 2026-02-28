"넌 학생이고 난 선생" '냉동인간' 김하늘·김재원, 24년 만에 만났다

드라마 '로망스' 주연 배우들인 김하늘·김재원이 24년 만에 만났다.

김하늘은 28일 소셜미디어에 "다시 만난 '로망스'"라며 김재원과 함께 찍은 사진 몇 장을 올렸다.

김하늘(왼쪽), 김재원. 인스타그램 캡처

두 사람은 학교 칠판 앞에서 나란히 서 카메라를 보며 웃고 있다. 특히 20년이 지나도 변함없는 외모가 눈길을 끈다.

누리꾼들은 "냉동 인간이다" "두 사람의 조합을 다시 보게 될 줄 몰랐다"고 반응했다.

김하늘과 김재원은 이날 오후 12시 일본 위성극장에서 '로망스'의 일본 재방송을 기념해 마련된 특집 프로그램에서 해당 작품을 되돌아봤다.

오랜 시간이 흐른 뒤 다시 마주한 두 사람은 촬영 당시의 비하인드 등에 대해 이야기했다.

2002년 방영된 '로망스'는 남고생과 여교사의 사랑이라는 파격적인 설정을 순수한 이야기로 풀어내며 큰 화제가 됐다.

김하늘의 특히 "난 선생이고, 넌 학생이야"라는 대사가 유행어가 됐다. '살인미소'라는 별명을 단 김재원은 원조 꽃미남으로 통했다.

특히 한류 초창기에 일본에서도 방영돼 큰 인기를 누렸다.

<뉴시스>