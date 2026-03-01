김수현 복귀하나…'넉오프' 상반기 편성설

배우 김수현의 복귀 가능성이 타진됐다.

28일 더페어 보도에 따르면, 김수현이 주연을 맡은 글로벌 디즈니+ 오리지널 시리즈 '넉오프'가 올해 상반기 공개를 목표로 편성 시기를 조율 중인 것으로 알려졌다.

김수현의 법률대리인 고상록 변호사는 이날 자신의 개인 채널을 통해 관련 기사를 공유하며 "사실일 가능성이 높다"고 봤다.

고 변호사는 또한 김수현에 대한 가로세로연구소 측의 조작된 증거 및 허위사실 유포 의혹 등을 언급하며 "장시간의 집중 수사를 통해 가해자들의 중대 범죄사실이 드러난다면 디즈니의 리스크도 공식적으로 해소될 것이다. 그렇다면 '넉오프' 방영을 더 이상 미룰 이유도 없어진다"고 주장했다.

일각에선 내달 예정된 엔터테인먼트사 기업설명회에서 '넉오프'에 대한 언급이 있을 것이라는 관측이 제기되면서 관련 종목 주가도 움직임을 보이고 있다.

'넉오프'는 IMF 시절 짝퉁 시장의 제왕이 된 남자의 이야기를 그렸다. 약 600억원의 제작비가 투입된 대작이다. 지난해 3월 김수현의 사생활 시비가 일면서, 제작이 중단됐다.

<뉴시스>