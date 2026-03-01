삼일절 낮 6∼16도 포근…수도권·강원내륙 불조심

제107주년 삼일절인 1일 포근한 날씨가 이어지겠다.



오전 5시 현재 기온은 서울·대전 6.4도, 인천·창원 6.5도, 수원·광주 5.9도, 춘천 0.7도, 강릉·전주 6.6도, 청주 7.0도, 제주 11.1도, 대구 7.1도, 부산 9.1도, 울산 8.4도 등이다.

봄꽃이 꽃망울을 터뜨리며 봄을 재촉하고 있다.

낮 최고기온은 6∼16도로 예보됐다.



낮 동안 기온이 오르면서 강이나 호수 등에서 얼음이 녹아 깨질 우려가 있으니 안전사고에 각별히 유의해야겠다.



하늘은 전국이 대체로 흐리겠고, 강원동해안·산지는 오전까지 5㎜ 미만의 비나 1㎝ 안팎의 눈이 내리겠다.



경북북동산지·동해안도 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날리는 곳이 있겠다.



건조특보가 발효된 일부 수도권과 강원내륙은 대기가 매우 건조하고 바람도 약간 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 각종 화재 예방에 신경 써야 한다.



당분간 동풍에 의한 낮은 구름이 유입되는 강원산지는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼겠다.



미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준이겠다.



바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5ｍ, 남해 앞바다 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다는 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼3.5ｍ로 예상된다.

