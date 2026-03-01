로제, K-팝 첫 브릿어워즈 수상 "마스·제니·지수·리사·테디 오빠 사랑해"

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제가 K-팝 가수 처음으로 영국 대중음악 최고 권위의 시상식 '2026 브릿 어워즈(The BRIT Awards)'에서 수상했다.

로제는 2월28일(현지시간) 영국 맨체스터 코옵 라이브(Co-op Live)에서 열린 '제46회 브릿 어워즈'에서 미국 팝스타 브루노 마스와 협업한 글로벌 히트곡 '아파트(APT.)'로 '올해의 인터내셔널 송(International Song of the Year)' 부문을 차지했다.

'블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제.

앞서 블랙핑크 그룹과 솔로 자격으로 모두 브릿 어워즈 후보에 지명된 최초이자 유일한 K팝 아티스트라는 대기록을 쓴 로제는 K-팝 아티스트 처음으로 수상까지 하며 새 역사를 만들게 됐다.

'케이팝 데몬 헌터스' 주제곡인 극 중 가상 걸그룹 '헌트릭스'(HUNTR/X)의 '골든(Golden)' 역시 로제의 '아파트'와 함께 '올해의 인터내셔널 송' 부문에 나란히 노미네이트됐었다.

시상식에서 참석해 레드카펫을 밟은 로제는 수상 소감에서 감사함을 잃지 않았다.

그는 "이곳 영국에 계신 훌륭한 뮤지션 여러분. 정말 감사드립니다. 감사 인사를 전하고 싶은 분들이 너무나 많다"고 운을 뗐다.

"먼저 브루노, 우리 둘을 대신해서 제가 이 상을 받습니다. 저의 가장 큰 멘토이자 최고의 친구가 돼줘서 고맙고 모든 것에 정말 고마워요. 너무 사랑합니다. 감사할 분들이 정말 많네요. 저를 믿어준 저희 애틀랜틱(Atlantic) 식구들에게도 감사하다는 말씀을 전하고 싶습니다. 항상 정말 사랑한다"고 전했다.

이어 "블랙핑크에게도 감사의 인사를 전하고 싶습니다. 제니, 지수, 리사 너희들 정말 너무 사랑해. 항상 나에게 영감을 줘서 고마워. 정말 너무 사랑해. 테디 오빠, 정말 사랑합니다. 이 상은 제게 정말 큰 의미가 있다"고 덧붙였다.

K-팝은 그간 영국의 보수적인 시상식으로 꼽히는 브릿 어워즈의 문을 꾸준히 두드려왔으나, 로제 이전까지 해상 시상식과 인연을 맺지 못했다.

앞서 글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 2021년과 2022년, 블랙핑크가 2023년에 각각 '올해의 인터내셔널 그룹' 후보에 올랐지만 수상은 불발됐다. 2024년에는 한국 출신의 글로벌 DJ 겸 프로듀서 페기 구(Peggy Gou)가 '올해의 인터내셔널 송' 부문에 후보로 지명됐으나 아쉽게 고배를 마셨다.

로제·마스의 '아파트'는 이번 수상으로 지난해 최고의 노래 중 하나임을 재입증했다.

앞서 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 K팝 아티스트로서는 최초로 대상격인 올해의 노래 부문을 받았다.

로제·마스 '아파트'는 또한 국제음반산업협회 '2025 IFPI 올해의 글로벌 베스트셀링 싱글(Global Single of the Year 2025)' 1위를 차지했다. 해당 차트에서 K-팝이 1위를 차지한 건 이번이 처음이다.

로제는 블랙핑크 멤버들과 함께 지난달 27일 블랙핑크 미니 3집 '데드라인'을 발매했다. 발매 당일 K-팝 걸그룹 최다 판매량인 146만장이 팔리는 등 돌풍을 예고하고 나섰다.

<뉴시스>