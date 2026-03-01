성조기는 입으면서 왜?…3·1절에 띄우는 '태극기 패션'

특정 정치 성향 상징? 편견 깨고 '힙'한 일상복으로 승화

빛바랜 흑백 태극기·안중근 손바닥…외국인들도 '엄지척'

제107주년 삼일절을 맞았지만, 거리에선 성조기나 유니언잭(영국 국기)이 그려진 의류는 흔히 볼 수 있어도 정작 태극기를 활용한 패션은 찾아보기 힘들다.



언제부턴가 태극기가 특정 정치 성향의 상징처럼 굳어지면서 일상복으로 입기에는 부담스러운 아이템이 된 것도 무관치 않다. 이런 편견을 깨고 태극기를 '힙'한 패션으로 승화시킨 이가 있다.

바이더알 캡처

쇼핑몰 '바이더알'을 운영하는 20년 차 의류 디자이너 이인원(52)씨는 2021년 등판 전면에 흑백 태극기가 프린팅된 바람막이를 처음 선보였다.



그는 "최근 우리나라에서는 집회 등에서 정치적으로 태극기를 이용하는 경우가 많아 이를 옷으로 입기 꺼리지만, 멋지게 입을 수 있는 아이템이라 생각해 개성 있는 태극기 옷을 만들었다"고 말했다.



이씨는 태극기에 담긴 독립의 의미와 디자인적 가치를 동시에 살리는 데 고심했다. 선명한 원색 대신 태극기를 흑백으로 바꾸거나 탈색하고, 수묵화에서 영감을 받은 페인트를 덧칠해 낡고 바랜 듯한 느낌을 준 것이 특징이다.

태극기 의류 디자이너 이인원(52)씨. 본인 제공

그는 "쨍한 태극기보다는 낡고 빛바랜 태극기가 대한민국이 어려웠던 시기 장롱 깊숙이 오래 간직된 듯한 느낌을 준다"며 "이를 통해 독립운동가의 열정과 희생을 표현하려고 했다"고 설명했다.

한국적 상징물에 대한 애정은 용, 봉황, 도깨비 등을 활용한 의류로도 이어졌다. 특히 넷째 손가락 마디가 하나 없는 안중근 의사의 손바닥 프린팅을 넣은 티셔츠는 그 의미를 인정받아 올해부터 서울 남산 안중근기념관에서도 판매되고 있다.



일각의 우려와 달리 시장의 반응은 뜨거웠다. 작년 여름 휴가철에는 태극기 바람막이가 '대박'을 터뜨리며 단일 매출이 전체의 80%를 차지하기도 했다.

태극기 의류 디자이너 이인원(52)씨. 본인 제공

실제로 출시 전 제작한 태극기 바람막이를 입고 간 여행에서 그는 패션으로서 태극기의 가치를 느꼈다고 한다. 외국인들이 그를 향해 '스타일 좋다'고 말하거나 '엄지척'을 보낸 것이다.



이씨는 "해외여행에 가족이 모두 태극기 옷을 입고 갔다는 고객이 많다"며 "한국의 세계적인 위상이 높아지면서 한국인임을 떳떳하게 드러내고 자랑스럽게 여기는 시대가 온 것"이라고 했다.



높아진 위상은 외국인들의 구매로도 직결되고 있다. 소셜미디어(SNS)에서 상품을 접한 외국인들이 구매처를 문의하거나, 한국 여행 중 그의 사무실을 직접 방문해 기념품으로 사 가는 덕에 외국인 매출이 꾸준히 전체의 10%가량을 차지한다.

곤룡포를 활용한 '리슬'과 유관순 재킷을 만드는 '라카이코리아'. 각사 홈페이지 캡처

수작업으로 옷을 제작할 때마다 '뭉클함'을 느낀다는 그는 판매 수익의 일부를 일본군 위안부 피해자와 국가 유공자 후손에게 기부하고 있다. 삼일절과 광복절에는 특별 할인 이벤트도 진행한다.



조만간 태극기 의류를 필두로 한 '코리아 웨어'라는 독자 브랜드를 출시할 예정인 그는 "태극기 디자인만 변형해도 할 것이 너무 많다"며 "우리나라 사람들이 자랑스럽게 입을 수 있는 옷을 만들 것"이라고 말했다.



이씨 외에도 최근 패션계에서는 한류 열풍에 힘입어 한국적인 요소를 활용한 시도가 활발해지고 있다. 왕의 곤룡포를 활용한 '리슬', 태극 문양을 내세운 '변화', 유관순 열사를 기리는 재킷 등을 만드는 '라카이코리아' 등이 대표적이다.

<연합>