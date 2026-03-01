‘자취 로망’ 채워줄 센스 만점 집들이 선물 리스트

새로운 공간에서 시작하는 첫 자취의 설렘은 잠시다. 곧 마주하는 현실은 각종 생활용품 마련이다. 대학 진학이나 취업으로 홀로서기에 나선 초보 자취생들에게 가장 큰 부담은 초기 정착 비용이다. 꼭 필요하지만 직접 구매하기엔 망설여지는 실용 아이템들이 집들이 선물로 주목받는 이유다. 좁은 공간 활용도를 높일 수 있는 아이템들을 정리했다.

각사 제공

1일 유통업계에 따르면 혼자 살다 보면 집안 관리가 소홀해지기 쉽다. 특히 주방과 거실, 침실의 경계가 모호한 원룸 구조라면 냄새 관리가 중요하다. 최근에는 비누 기능에 디자인 요소를 더한 퍼퓸바 제품도 출시되고 있다. 동구밭의 ‘포레스트 빌리지 우디 퍼퓸바 세트’는 세정 기능과 함께 잔향을 남기는 제품으로 소개된다. 사용 후에는 클렌징 제품으로 활용할 수 있어 자원 절약에 관심 있는 소비자에게도 적합하다.

환기가 어려운 공간에서는 디퓨저가 활용된다. 피죤 ‘디퓨저’는 곡물 발효 주정을 사용했으며, 국제향료협회(IFRA) 가이드라인을 고려해 향료를 설계했다는 설명이다. 현관이나 화장실 등 소형 공간에 배치해 활용할 수 있다.

세탁이 번거로운 1인 가구에는 캡슐세제가 대안이 될 수 있다. 피죤 ‘액츠 캡슐 실내건조 컴팩트’는 약 4kg 내외의 소량 세탁에 맞춘 제품이다. 실내 건조 환경을 고려한 제품으로, 찬물에도 잘 녹는 수용성 필름을 적용했다고 회사 측은 설명한다.

좁은 주방에서 수납은 중요한 요소다. 테팔 ‘매직핸즈 스테인리스 스틸 뉴이모션 5종 세트’는 손잡이 탈부착이 가능해 보관 효율을 높인 제품이다. 팬과 냄비가 세트로 구성돼 활용도가 높다.

휴지도 디자인 요소를 더한 제품이 출시되고 있다. 미스삐삐 ‘무형광 패션 프린트 벚꽃 두루마리 화장지’는 형광증백제를 사용하지 않은 제품으로 소개된다.

집안 분위기를 바꾸는 조명도 자취방에서 활용도가 높다. 렉슨 ‘미나 MINI LED LH60’는 별도의 전구 교체 없이 사용할 수 있는 포터블 조명이다. 콤팩트한 크기와 하단 미끄럼 방지 설계로 협탁이나 책상 위에 배치하기 적합하다.