장영란, 자녀와 임종 체험 중 눈물…"쉽게 눈 못 감을 것 같아"

‘빚 갚느라 만삭에 애 안고 마을버스 타던 장영란 남양주 신혼집 최초공개 (+임신비법)’ 영상 캡처. A급 장영란

방송인 장영란이 자녀들과 함께 임종 체험에 참여했다. 참여 이유로는 자녀 교육과 죽음에 대한 두려움 때문이다.

지난 25일 유튜브 채널 A급 장영란에는 ‘빚 갚느라 만삭에 애 안고 마을버스 타던 장영란 남양주 신혼집 최초공개 (+임신비법)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 장영란이 남편, 두 자녀와 함께 임종 체험 프로그램에 참여하는 모습이 담겼다. 임종 체험은 죽음을 미리 체험하며 삶의 의미를 되새기는 목적으로 전해진다.

장영란은 “지우와 준우가 이번 경험을 통해 부모의 말을 조금 더 귀 기울여 들었으면 하는 마음이다”고 참여하는 이유를 밝혔다. 그는 “아버지를 하늘나라로 보낸 뒤 죽음이 너무 무섭더라”며 “아이들에게도 이런 체험을 해보면 좋겠다고 생각했다”고 털어놨다.

‘빚 갚느라 만삭에 애 안고 마을버스 타던 장영란 남양주 신혼집 최초공개 (+임신비법)’ 영상 캡처. A급 장영란

체험 과정에서 지도사가 “오늘이 마지막 날이라면 무엇이 가장 아쉬울 것 같냐”고 묻자, 둘째 아들은 “후렌치 레볼루션(놀이기구)를 못 타는 게 속상할 거 같다”고 답했다. 이를 들은 장영란은 “정말 초등학생다운 대답”이라며 미소를 지었다.

이어 첫째 딸은 “엄마에게 다이아몬드를 사주지 못한 게 아쉬울 것 같다”고 말해 감동을 안겼다. 장영란이 “왜 이렇게 말 한마디 한마디가 감동이야”고 하자, 둘째 아들은 “헬리콥터인데 잘못 말했다”고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

남편은 “아이들이 늙어가는 걸 보지 못해서”라며 “어떻게 살아가는지 보고 싶은데 아쉽다”고 답했다. 그러자 장영란이 본인이 언급되지 않은 점을 짚으며 “요새 육아해서 아이들에게 사랑이 쏠렸다”고 이해했다.

체험에 앞서 장영란은 가족을 향한 마지막 편지를 낭독하기도 했다. 그는 “지우야, 준우야, 정말 사랑한다. 엄마 아빠의 딸과 아들로 태어나줘서 고맙다. 너희 생각에 쉽게 눈을 감지 못할 것 같다”고 말하며 눈물을 보였다. 아이들은 어머니의 눈물을 닦아주며 따뜻한 장면을 연출했다.

한편 장영란은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 그는 2017년 부친상을 겪은 바 있다.