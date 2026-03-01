10주 연속 목요일 예능 1위 ‘미스트롯4’의 위엄… 4월 서울서 전국투어 포문

오는 4월 개최될 ‘미스트롯4’ 서울 장충 콘서트 포스터. 쇼당이엔티

트로트 오디션의 흥행 계보를 이어온 TV조선 프로그램 ‘미스트롯4’가 전국투어 콘서트를 개최한다. 콘서트에는 지난 26일 결성된 TOP5와 화제의 출연자가 참가할 예정이다.

투어는 오는 4월 서울 장충체육관에서 시작한다. 이틀간 열리는 서울 콘서트에서는 양일 모두 오후 1시와 6시, 하루 두 차례씩 총 네 번의 무대가 마련된다.

이번 시즌은 초반부터 개성 강한 참가자들의 무대와 팽팽한 경쟁 구도로 화제를 모았다. 전국 시청률 15.6%를 기록하며 10주 연속 전 채널 일일 프로그램 및 목요일 예능 부문 1위에 오르기도 하는 등 인기 프로그램임을 입증했다.

방송 직후 공개되는 경연 영상과 하이라이트 장면은 온라인상에서 빠르게 확산했다. 각종 화제성 지표와 브랜드평판 조사에서도 예능 프로그램 1위를 차지하며 프로그램의 영향력을 보여줬다.

이번 투어는 무대와 객석의 거리를 좁혀 관객이 출연진의 무대를 생생히 즐길 수 있게 하기 위해, 대형 체육관 중심의 기존 방식과 다르게 1,000석~1,500석 규모의 공연장에서 열린다.

서울 공연을 시작으로 일정은 5월 인천, 부산, 대구, 고양, 광주 등으로 이어진다. 프로그램의 열기를 전국 각지에서 선보이는 콘서트로 이어갈 전망이다.