전남도, 장애인 일자리 4132명 ‘역대 최다’…377억 투입

전남도가 2026년 장애인 일자리 사업을 통해 4132명을 선발·배치한다. 지난해보다 396명 늘어난 역대 최대 규모다.

전남도는 장애인의 경제적 자립과 사회참여 확대를 위해 총 377억원을 투입, 안정적 소득 기반 마련과 직무 경험 제공을 통한 자립 역량 강화를 추진한다고 밝혔다.

공공분야 장애인 일자리는 △장애인일자리 △전남형 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리 △중증장애인 동료상담 일자리 등 3개 유형으로 운영된다. 이 가운데 장애인일자리와 중증장애인 동료상담 일자리는 국비 지원을 받고, 전남형 권리중심 일자리는 100% 지방비로 추진된다.

공공분야 장애인 일자리 장애인복지관 안내데스크. 전남도 제공

가장 많은 인원이 참여하는 장애인일자리는 전일제·시간제·복지형·시각장애인 안마사 파견·발달장애인 요양보호사 보조 등으로 구성되며, 도내 74개 제공기관에서 2910명이 활동 중이다.

참여자들은 읍면동 행정복지센터 복지업무 보조, 복지시설·특수학교 환경정비 및 급식 지원, 장애인 주차구역 계도, 경로당·복지관 안마 서비스, 요양원 입소자 식사·이동 지원 등 다양한 분야에 배치된다.

도는 개인별 장애 유형과 특성을 고려한 맞춤형 직무 배치와 직무·안전교육을 병행해 현장 적응력을 높이고, 민간 취업 연계도 지원할 방침이다.

올해부터는 복지형 일자리에 문화예술·인식개선·권익증진 등 11개 신규 맞춤형 직무를 도입했다. 단순 보조업무에서 벗어나 기능 수준과 선호를 반영한 직무 배치를 확대한다는 계획이다.

민선 8기 공약인 ‘권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리’는 2022년 82명에서 올해 130명으로 확대됐으며, 18개 기관에서 운영 중이다. 권익옹호, 문화체험, 인식개선 등 3개 유형 직무를 지원한다.

중증장애인 동료상담 일자리는 동료상담가 52명이 상담·자조모임·사례관리 등을 통해 자립을 돕는 사업으로, 도내 15개 기관에서 총 1040명이 참여하고 있다.

참여 대상은 도내 거주 18세 이상 미취업 등록 장애인이며, 거주지 읍면동 행정복지센터나 수행기관에 신청하면 된다. 나소영 전남도 장애인복지과장은 “장애인의 자립과 사회참여를 확대하고 권익 향상과 고용 기회를 넓히기 위해 지원을 지속하겠다”고 말했다.