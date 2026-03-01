송혜교·서경덕, 삼일절 의기투합… 독립운동가 '남자현' 알린다

배우 송혜교와 서경덕 교수가 삼일절을 맞아 여성 독립운동가 남자현을 소개했다. 서경덕 교수 제공

배우 송혜교와 서경덕 성신여대 교수가 삼일절을 맞아 여성 독립운동가 남자현을 소개했다.

1일 서경덕 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “송혜교 씨와 함께 ‘시대의 틀을 깬 여성독립운동가, 남자현’ 영상을 다국어로 제작하여 국내외에 공개했다”고 밝혔다.

해당 영상은 4분 분량으로, 다국어로 제작됐다. 영상은 서 교수가 기획하고 송혜교가 후원했다.

독립운동가 남자현. 서경덕 교수 제공

서 교수에 따르면 독립운동가 남자현은 서울에서 참여한 3·1 운동을 계기로 47세라는 다소 늦은 나이에 만주로 망명해 본격적인 독립운동을 시작하게 됐다.

이후 독립운동에서 항일 무장투쟁가로 변모해 독립단체의 화합을 위해 혈서를 쓰고, 일제가 만주에 괴뢰국을 세우자 자신의 무명지를 잘라 쓴 ‘조선독립원’ 혈서를 국제연맹에 보냈다.

서 교수는 “대중들에게 잘 알려지지 않은 여성독립운동가들의 삶을 재조명하고 국내외에 널리 소개하고 싶었다”며 “정정화, 윤희순, 김마리아, 박차정, 김향화에 이어 6번째 영상을 제작했다”고 밝혔다.

서경덕 교수(왼쪽)과 배우 송혜교. 서경덕 인스타그램 캡처

그러면서 “송혜교 씨와 함께 더 많은 여성 독립운동가에 관한 다국어 영상을 시리즈로 제작해 꾸준히 알려 나갈 계획”이라고 밝혔다. 또 “유튜브 등 각종 SNS를 통해 전파 중이며 전 세계 곳곳의 한인 커뮤니티에도 영상을 공유해 알리고 있다”고 전했다.

한편, 서 교수와 송혜교는 지난 15년간 전 세계 곳곳에 남아있는 대한민국 독립운동 유적지 37곳에 한국어 안내서, 한글 간판, 독립운동가 부조작품 등을 기증했다.