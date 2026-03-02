[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 2일 (월요일) 친구가 동업하자고 하면 오늘 하자

96년생:구체적인대안 없이 일하면 꼬인다. 84년생:한번으로 되리라 기대말 것. 72년생: 북서방에서 활동하면 덕이 온다. 60년생:상사와 일에 뜻을 맞추라. 48년생: 여행사 운수업 통신업은 광고에 성과가 있다. 36년생: 금전거래는 후로 미루라.

97년생:사사로운 마찰로 여러 사람이 피곤해진다. 85년생: 새로운 일이나 인연에 관심가질때. 73년생: 오늘은 지인과 동업의 일로 의논하면 길하다. 61년생: 연상의 이성친구을 만날 수 있는 운이다. 49년생: 박씨 황씨, 정씨에 금전 융통이 가능하다. 37년생:건강식품을 잘 가려서 드셔야 효과 있다.

98년생: 내면에 갑갑하고 공허함을 안고 있다. 86년생: 성과를 기대하면 실망이 클 수밖에 없다. 74년생:금전 지출이 많은 일진이다. 62년생: 실물수를 조심하라. 50년생: 동남방에서 활동하면 성과가 있다. 38년생: 자동차 운전에 집중력을 가질 것.

99년생: 작지만 분실사고가 일어날 가능성이 다분하다. 87년생: 화해하는 데 조건 달지 말것. 75년생:가까운 곳에서 일에 성과를 본다. 63년생: 금전 문제는 서남방으로 진출하세요. 51년생: 후배와 같이하는 일은 성과가 있다. 39년생:오늘은 통신으로 즐거운 소식이 온다.

00년생: 진행된 일은 실리에 치중하자. 88년생: 충분히 무르익었을 때 나서도 늦지 않다. 76년생:오늘은 서동방에서 좋은 통신이 온다. 64년생:해외진출에 기회가 나타나는 운이다. 52년생: 오늘은 공부하고 싶은 마음이생긴다. 40년생: 예술품이나 채권 매입에 좋은 일진이다.

01년생: 회사 근무자는 상사와 합화하자. 89년생:정성과 기도로써 마음을 안정시키다. 77년생: 오늘은 북서방에서 이성 친구 만난다. 65년생:저녁은모임에 나가면 인기를 얻는다. 53년생: 음식업 주류업 건강식품점은 광고에 성과가 있다. 41년생: 병원이나 약국 갈 때는 동북방이 길하다.

02년생: 부동산에 자금이 묶여 고통이다. 90년생: 집중이 안 되는 혼잡한 곳은 피하라. 78년생: 인테리어업, 간판업은 광고 효과 있다. 66년생: 꼭 하고 싶은 일이 오늘 나타난다. 54년생: 동료가 정으로 오는 것 같지만 돈 문제다. 42년생: 뜻밖에 오랜 친구을 만난다.

03년생: 동쪽방은 이사나 변동은 절대 자제하자. 91년생: 재차 확인하는 습관을 들여야 함. 79년생: 서남방에서 일을 구하라. 67년생: 금융업, 대부업은 광고 효과를 얻는다. 55년생: 오늘은 했던 일은 꼭 마무리에 신경쓸것. 43년생: 여행에 즐거운 오늘의 운이다.

04년생: 사람의 면면을 살피는 일에 몰두하라. 92년생: 오늘 할 일을 내일로 미루지 말라. 80년생: 오늘은 차 운전에 방심 하지 말 것. 68년생:가족의금전 일로 고심이 일어난다. 56년생:동서방에서 일을 구하면 성과가 크다. 44년생: 음식업, 유흥업 광고는 성과가 있다.

05년생: 윗사람의 의사를 충분히 반영하자. 93년생: 인연 문제는 참을성이 많이 필요한 때. 81년생:직장을 구할때는 서남방으로 진출하라. 69년생: 오늘은 동서방에 금전 융통이 잘 된다. 57년생: 모텔업 소개업 음식업은 광고는 성과가 있다. 45년생: 못처럼 가족과 시간을 즐기겠다.

06년생:새로운 직업에 보람이 있다. 94년생:오래된 벗 떠나고 새 벗 들어옴. 82년생:신용불량자는 구원의 길 이 나타난다. 70년생: 서점, 한복업, 의류업의 광고에 성과가 있다. 58년생: 직업변화를 계획하는 일진이다. 46년생: 동남방에서 오는 사람이 정보를 가져온다.

95년생: 어두운 곳보다 밝은 곳 으로 향하라. 83년생: 이사나 변동을 계획하는 주간이다. 71년생:금전 관계로 압력사가 나타난다. 59년생: 의약업, 광고업, 부동산 업은 광고에 성과가있다. 47년생:집안 결혼의 통신 소식이 오다. 35년생: 보잘것없다고 생각하지 마세요.

백운철학원