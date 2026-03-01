“한국사회, 여성에 안전하지 않아” 페미니스트 낙인 등 불안 요소 심화

게티이미지뱅크

직장인 10명 중 5명은 한국 사회가 여성과 성소수자 등 사회적 약자에게 안전하지 않다고 생각한다는 조사 결과가 나왔다.

직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난달 2∼8일 전국 19세 이상 직장인 1천명을 상대로 '직장 내 성범죄 보호 인식'을 조사했다고 1일 밝혔다.

그 결과 사회적 약자에게 한국 사회는 안전하지 않다는 응답은 49.2%로 집계됐다.

직장 내 성범죄로부터 회사가 자신을 보호해 줄 것이라고 생각하는지 물었을 때는 51.4%가 '그렇지 않다'고 답했다.

정부가 직장 내 성범죄를 보호할 것 같으냐는 질문에도 '그렇지 않다'는 응답이 53.9%에 달했다.

세 질문 모두 부정적 응답이 남성보다 여성에게서 20%포인트 정도 많아 직장 내 성범죄 보호에 대한 성별 간 인식격차를 보여준다고 직장갑질119는 설명했다.

직장갑질119 젠더폭력특별위원장인 여수진 노무사는 “성희롱 피해에 있어 문제 해결의 희망보다 2차 가해에 대한 공포가 더 큰 것이 현실”이라며 “최근에는 디지털 성폭력 위험과 페미니스트 낙인 등 불안 요소가 심화하고 있다”고 지적했다.

한편, 이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 온라인 방식으로 진행됐다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다.