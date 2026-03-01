전남도, 제107주년 3·1절 기념식…“하나 된 호남 정신으로 통합·도약”

전남도는 1일 도청 김대중강당에서 제107주년 3·1절 기념식을 열어 조국 독립을 위해 헌신한 선열의 뜻을 기리고, 3·1운동의 하나 된 정신을 바탕으로 전남·광주 통합과 미래 도약 의지를 다졌다.

김영록 전남도지사가 1일 전남도청 김대중강당에서 열린 ‘제107주년 3·1절 기념식’에서 참석자들과 만세 삼창을 하고 있다. 전남도 제공

‘독립을 향한 열망, 하나 된 호남인, 지켜낸 조국’을 주제로 열린 이날 행사에는 김영록 전남도지사와 독립유공자 유족, 광복회원, 보훈단체, 기관·단체장 등 900여명이 참석했다.

기념식은 3·1운동 경과보고, 독립선언서 낭독, 유공자 표창, 기념사, 기념공연, 3·1절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다. 독립선언서 낭독에는 독립유공자 후손과 3·1운동 참여학교인 목포정명여자고등학교, 영흥고등학교 재학생이 함께해 의미를 더했다.

‘그날의 외침, 하나 된 호남인’을 주제로 한 공연은 광주학생항일운동을 배경으로 일제에 맞선 호남인의 연대를 표현하며 통합 메시지를 전했다. 도청 1층 윤선도홀에서는 한국독립운동사와 항일 예술을 조명하는 사진전과 상해임시정부 청사 건립 100주년 포토존도 운영됐다.

유공자 포상으로 전남운동협의회 사건으로 옥고를 치른 고 이순흠 애국지사가 독립유공자로 추서됐으며, 장성필·김완겸·신학선 광복회원이 도지사 표창을 받았다.

김영록 지사는 “3·1절은 독립을 향한 열망과 하나 된 호남인의 기개를 기억하는 날”이라며 “선열의 희생이 대한민국 헌법의 뿌리가 됐다”고 강조했다. 이어 “전남과 광주는 천년을 함께한 한뿌리 공동체”라며 “오는 7월 전남광주통합특별시 출범을 통해 대도약의 새 시대를 열겠다”고 밝혔다.

또 이재명 대통령이 최근 전북에서 9조원 규모 AI 데이터센터 및 로봇산업 투자 계획을 발표한 점을 언급하며 “전남·광주에도 대규모 투자가 곧 있을 것”이라고 말했다.

전남도는 올해부터 독립유공자 유족 의료비 지원을 200만원으로 확대하고, 해남 남도광역추모공원 임시안치소 이용 대상을 국가유공자 배우자까지 넓혔다. 오는 5일에는 남도의병역사박물관이 개관해 항일 의병 정신 계승 기반을 강화할 예정이다.