“독립정신 계승”… 전북 전역서 3·1절 만세운동 재현·추념 행사 잇달아

제107주년 3·1절을 맞아 전북도를 비롯한 도내 시·군이 일제히 기념식을 열고 순국선열의 숭고한 희생과 독립 정신을 되새겼다. 각 지역에서는 독립선언문 낭독과 만세삼창, 만세운동 재현 행사 등이 이어지며 107년 전 그날의 함성을 되살렸다.

호남 만세운동 발원지인 전북 정읍시 태인면에서 열린 3·1운동 기념식에서 이학수 정읍시장(앞줄 맨 왼쪽) 등이 당시 복장을 한 채 태극기를 들고 만세를 외치고 있다. 정읍시 제공

전북도는 1일 도청 공연장에서 독립 유공자 유족과 주요 기관장, 학생, 군 장병 등 900여명이 참석한 가운데 기념식을 개최했다. 개막 공연에서는 전북도립국악원 관현악단이 ‘민요의 향연’과 ‘아름다운 나라’를 연주하며 국악 관현악 특유의 웅장하고 깊이 있는 선율로 기념식의 의미를 더했다. 이어 전북도립국악원의 ‘격중가’ 공연과 군산푸른소리합창단의 ‘1919 만세소리’ 합창이 펼쳐져 3·1운동의 함성과 감동을 재현했다.

김관영 전북도지사는 호남 지역 유일 생존 독립 유공자인 이석규 애국지사에게 꽃다발을 전달하며 감사의 뜻을 표했다. 김 지사는 “전북은 군산 3·5만세운동을 비롯해 만세운동의 중심에 섰던 지역”이라며 “3·1운동의 꺾이지 않는 의지를 이어 더 나은 전북을 만들겠다”고 밝혔다.

제107주년 3·1절인 1일 전북도청 공연장에서 기관 단체장과 시민들이 태극기를 들고 대한독립만세를 외치고 있다. 전북도 제공

김 도지사 등은 기념식 이후 전주 전북독립운동 추념탑을 참배하고 순국선열의 뜻을 기렸다.

전주시도 송천동 독립운동추념탑에서 참배 행사를 열었다. 우범기 전주시장은 “삼일운동은 온 국민이 하나 돼 자유와 독립을 외친 위대한 역사”라며 “선열들의 뜻을 이어 강한 전주를 만들어가겠다”고 말했다.

군산시는 군산3·1운동 100주년 기념관 일원에서 3·1절 기념식과 3·5만세 운동 재현 행사를 벌였다. 군산 3.5만세 운동은 당시 교사와 학생, 교인, 시민 등 500여명이 거리로 나선 지역 최초의 만세운동으로, 올해 재현행사에는 800여명의 시민이 태극기를 들고 구암교회를 출발해 시내 중심가까지 행진하며 그날의 발걸음을 되살렸다. 군산3·1운동기념사업회는 3·1절을 기념해 오는 28일 지역 초등학생을 대상으로 백일장과 미술 대회를 군산 구암교회에서 개최할 예정이다.

전북 군산시 3·1운동 100주년 기념관 일원에서 열린 3·5만세 운동 재현 행사에 참여한 시민들이 태극기를 들고 시가지를 행진하며 그날의 발걸음을 되살리고 있다. 군산시 제공

정읍시는 호남 만세운동 발원지인 태인면에서 기념식을 거행했다. 1919년 3월 16일 태인 장날 만세운동이 10여일간 이어지며 호남 전역으로 확산된 역사적 의미를 기렸다. 이학수 정읍시장은 “선열들의 희생을 영원히 기억하겠다”고 밝혔다.

남원시 덕과면 동해골 3·1절 기념탑 광장에서는 700여명이 참석한 가운데 만세운동 재현 행사가 열렸다. 주민들은 당시 복장을 갖추고 태극기를 흔들며 대한독립만세를 외쳤다. 최경식 남원시장은 “3·1절의 의미를 시민과 함께 기억하겠다”고 말했다.

전북 남원시 덕과면 사율리 동해골 3·1절 기념탑 광장에서 열린 제107주년 3·1절 기념식과 독립만세운동 재현행사에서 주민들이 3·1운동 당시 복장과 상황을 재현하며 선열들의 독립 의지를 되새기고 있다. 남원시 제공

완주군도 완주독립운동추모공원에서 기념행사를 열고 독립선언문 낭독과 만세삼창을 진행했다. 유희태 완주군수는 “독립운동가들의 용기가 오늘의 자유를 만들었다”며 보훈가족 예우 강화를 약속했다.

도내 각지에서 열린 기념식과 재현 행사는 1919년 3월 1일 전국으로 확산된 대한독립만세의 역사적 의미를 되새기고, 지역 발전과 화합을 다짐하는 자리로 마무리됐다.