[이코노 브리핑] 국세청, 다주택자 전용 상담창구 운영 외

국세청, 다주택자 전용 상담창구 운영

국세청은 다주택자 양도소득세 중과 유예가 5월9일 종료됨에 따라 조정대상지역 내 세무서에 전용 신고·상담 창구를 설치·운영할 예정이라고 1일 밝혔다. 국세청 국세상담센터(국번 없이 126)에서도 양도세 다주택자 중과 유예 종료와 관련된 상담을 받을 수 있다. 홈택스(PC)와 손택스(모바일)에서는 납세자가 간단한 질문을 통해 다주택자 중과 여부를 진단해볼 수 있는 ‘양도세 중과 자가진단’ 서비스와 함께 예상세액을 미리 계산해볼 수 있는 ‘양도세 모의계산’ 서비스도 제공한다. 납세자는 홈택스·모바일을 통해 전자신고하거나 서면 신고서를 작성해 주소지 관할 세무서에 제출할 수 있다.

NH농협생명, 올해 첫 농촌 의료봉사

NH농협생명이 지난달 28일 경기 남양주시 심석고등학교에서 올해 첫 농촌의료지원사업을 실시했다고 1일 밝혔다. 이번 지원사업은 연세의료원(세브란스병원) 의료진과 함께 진행됐다. 의료봉사단은 심장내과, 치과 등 다양한 과목의 전문의를 포함한 30명으로 구성돼 농업인과 노약자 약 300명에게 무료 진료와 처방을 제공했다.

KB금융, 독립유공자 후손 소상공인 지원 시즌2

KB금융그룹은 107주년 3·1절을 맞이해 한국경제인협회, 광복회와 함께 독립유공자 후손 소상공인을 지원하는 ‘명품가게 프로젝트’ 시즌 2를 시작한다고 1일 밝혔다. 프로젝트명은 ‘명예를 품은 가게’라는 뜻을 담은 것으로 지난해 광복 80주년을 맞아 시즌 1이 시행됐다. 선정된 가게에는 가게 및 부대시설 개선, 분야별 경영 컨설팅, 명품가게 현판 제공 등 다양한 맞춤형 솔루션을 제공한다.