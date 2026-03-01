검·경 이어 국세청서도 코인 유출… 당국 관리체계 ‘구멍’

압수자산 부실보관 대책 시급



광주서 1798개 대규모 이체 사고

검찰 보관하던 320개 피싱 피해

강남서 22개 분실… 뒤늦게 파악

국세청, 코드 노출 후 69억 유출

재경부 “재발방지방안 조속 마련”

광주에서 발생한 해외 도박사이트 비트코인 분실 사건은 수사기관의 가상자산 압수부터 보관까지 부실 실태를 여실히 보여준 사건이었다. 경찰과 검찰은 비트코인 1798개를 압수하고도 이를 관리하는 과정에서 모두 분실했다. 이 중 320개는 범인이 스스로 검찰에 돌려줬지만 여전히 비트코인을 빼간 범인들은 특정되지 않고 있다. 서울 강남경찰서와 국세청까지 가상자산 유출 사고가 잇따르면서 대책을 시급히 마련해야 한다는 목소리가 커지고 있다.



1일 세계일보 취재를 종합하면 경찰은 2021년 태국 방콕에서 해외 도박사이트를 운영한 A씨를 수사하면서 그의 딸이 소유한 비트코인 1798.3개가 들어 있는 가상자산 지갑을 같은 해 11월9일 압수했다. 딸의 노트북에 담긴 비트코인 지갑 주소를 비롯해 지갑 암호인 니모닉 코드, 이메일 계정 등을 확보했다.

압수한 비트코인을 경찰이 소유한 지갑으로 옮기는 작업은 해외 거래소의 거래량 제한으로 여러 차례에 나눠 이뤄졌다. 경찰은 9일 낮 12시쯤부터 지갑 5개로 압수한 비트코인을 나눠 옮겼는데 10일 오후 8시51분부터 1476.8개의 비트코인이 의문의 지갑으로 이체됐다. 경찰은 지갑을 압수하고도 전체 자산의 18% 수준인 320.8개만 확보할 수 있었다. 압수 사실을 안 누군가가 니모닉 코드를 활용해 코인을 빼간 것으로 추정된다.



경찰은 코인을 탈취한 인터넷주소(IP)를 우크라이나 키이우 지역으로 특정했다. A씨가 법인을 세울 때 우크라이나 국적 명의를 사용했다는 연관성이 있었지만 수사과정에서 다른 증거를 찾지 못했다. 오히려 A씨는 경찰이 수사과정에서 비트코인을 빼돌렸다고 주장했다. 재판부는 A씨가 압수된 비트코인을 빼돌렸다는 증거가 없다는 이유로 분실한 비트코인에 대해 추징을 명령하지 않았다.



검찰에 넘겨진 나머지 비트코인 320.8개도 관리가 제대로 이뤄지지 않았다. 비트코인을 보관한 광주지검 수사관들은 내부 인수인계 과정에서 피싱사이트에 접속했고 니모닉 코드를 그대로 입력해 지갑 정보를 해킹당했다. 지난해 8월21일 비트코인 320.8개가 해킹범의 지갑주소로 옮겨졌고 검찰은 해킹사실을 지난달에야 파악했다고 밝혔다. 이 같은 사실이 보도를 통해 알려지자 해킹범은 지난달 17일 비트코인을 다시 검찰 지갑으로 돌려놨다.



검찰은 해킹범을 추격하면서도 내부 감사를 통해 내부 수사관 범행 가능성을 들여다보고 있다. 압수물 해킹 사고가 발생한 광주지검에서는 2021년 3∼4월 검찰 수사관들이 한 비트코인 투자 사기와 관련해 수사기록, 압수수색 계획 등 수사 정보를 브로커에 유출한 사건이 발생하기도 했다. 한 검찰 수사관은 브로커로부터 1301만원 상당의 금품, 향응을 제공받고 수사 정보를 유출해 징역 1년이 확정됐고, 이 수사관에 수사 정보를 넘긴 다른 수사관도 지난 6일 1심에서 징역 1년을 선고받았다. 사건 정보를 범인 측에 넘긴 브로커는 3년2개월의 징역형이 선고됐는데 이 브로커가 비트코인 320.8개 분실 사건과 연관돼 있다는 의혹도 일각에서 제기됐다.



압수한 가상자산 유출 사고는 현재도 잇따르고 있다. 서울 강남서에서는 2022년 5월 지갑에 보관 중이던 비트코인 22개를 분실한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 경찰 조사 결과 가상자산 업체 실운영자인 이모씨가 니모닉 코드를 이용해 유출한 것으로 조사됐고 전날 구속됐다.



국세청은 지난달 26일 체납자의 지갑 니모닉 코드 사진을 보도자료로 공개했고 PRTG토큰 약 69억원 상당이 누군가에 의해 유출됐다. 이 사건을 수사 중인 경찰청 사이버테러수사대는 자신이 코인을 탈취했다는 온라인 자진 신고를 접수하고 관련 조사에 나섰다. 국세청은 이날 가상자산 관리 부실에 대해 사과했다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 “디지털 자산 보안 관리 강화 등 재발 방지 방안을 조속히 마련하겠다”고 밝혔다.