李 대통령 “평화로운 한반도, 3·1정신 계승하는 길”

107주년 3·1절 기념사

“남북 적대 이익 없어… 北체제 존중

무인기 침투 사건, 철저 진상 규명”

日과 관계도 ‘미래 위한 협력’ 강조

이재명(얼굴) 대통령은 3·1절 107주년을 맞은 1일 “적대가 아니라 공존과 협력으로, 불신이 아니라 신뢰의 토대 위에서 함께 성장하는 평화로운 한반도를 만드는 것이야말로 3·1혁명의 정신을 온전히 계승하는 길”이라며 ‘평화와 공동번영의 한반도’를 강조했다. 이 대통령은 일본과의 관계에 있어서도 미래를 위한 협력을 부각했다.

이재명 대통령이 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 기념사를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 서울 강남 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 기념사를 통해 “적대와 대결은 서로에게 아무런 이익이 되지 않는다는 확고한 역사의 가르침을 외면하지 말자”며 “반세기를 훌쩍 넘기도록 이어온 이 갈등과 대립의 시대를 끝내고 평화와 공존·공영의 한반도를 향해 힘차게 나아가자”고 제안했다.



이 대통령은 “그동안 수차례 밝힌 것처럼 우리 정부는 북측의 체제를 존중하며 일체의 적대행위도, 어떠한 흡수통일 추구도 하지 않을 것”이라면서 “한반도 평화와 남북 간 신뢰 회복을 위해 필요한 일들을 일관되게 지속적으로 추진해나갈 것”이라고 말했다.



이 대통령은 지난해 무인기 침투 사건을 언급하며 “한반도의 평화를 위협하는 심대한 범죄행위이자 결코 있어선 안 될 일이었다”고 유감을 표했다. 이어 “남북이 함께 살아가는 한반도에서 긴장과 충돌을 유발하는 행위는 그 어떤 변명으로도 정당화될 수 없다”면서 “철저하게 진상을 규명하고, 책임을 묻고, 제도적 방지 장치를 마련해나갈 것”이라고 덧붙였다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 태극기를 흔들고 있다. 연합뉴스

또 “남북 간의 실질적인 긴장 완화와 유관국 협력을 통해 정전체제를 평화체제로 전환해나갈 수 있도록 모든 노력을 다할 것”이라며 “‘페이스메이커’로서 북·미 간의 대화가 조속히 재개될 수 있도록 모든 노력을 다할 것”이라고도 밝혔다.



이 대통령은 일본과의 관계에서도 ‘미래’를 강조하며 협력 강화를 제안했다. 이 대통령은 “일본과의 관계 역시 평화와 공영을 추구했던 3·1 정신을 바탕으로 발전시켜 나가야 한다”며 “엄혹한 국제 정세를 마주하고 있는 지금이야말로 한·일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때”라고 강조했다. 이 대통령이 이날 기념사에서 3·1운동을 ‘3·1혁명’으로 지칭한 것도 이목을 끌었다. 이를 두고 일각에서는 ‘국민주권정부’를 표방하는 이 대통령이 국민 주권을 보다 더 강조하려는 의도 아니냐는 해석도 나온다.