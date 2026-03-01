美, 하메네이 제거… ‘37년 철권통치’ 끝냈다

이스라엘과 이란 전격 공습

공격 개시 15시간 만에 집무실서 폭사

트럼프 “이란 국민, 나라 되찾을 기회”

이란, 보복 경고… 호르무즈해협 봉쇄

李대통령 “교민 안전에 만전 기하라”

FILE PHOTO: Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks during a televised speech in Tehran, Iran, September 23, 2025. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo/2026-03-01 09:02:25/

미국과 이스라엘이 이란을 겨냥한 대대적인 군사작전을 단행해 아야톨라 세예드 알리 하메네이(사진) 이란 최고지도자가 제거됐다. 37년간 이란을 철권통치해온 하메네이가 미국과 이스라엘의 공격으로 하루아침에 사라지면서 중동 정세는 중대한 갈림길에 놓이게 됐다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 28일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 “역사상 가장 사악한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다”고 밝혔다. 이날 오전 9시45분(현지시간) 미국은 ‘장대한 분노’, 이스라엘은 ‘사자의 포효’라고 명명한 전격적인 이란 공격을 개시한 지 15시간여 만이다.

사라진 하메네이 관저 미국과 이스라엘의 표적공습으로 아야톨라 세예드 하메네이 이란 최고지도자가 살해된 지난달 28일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 최고지도자 관저가 파괴돼 연기가 솟아오르는 모습이 위성사진에 포착됐다. 플레아데스 네오 제공

트럼프 대통령은 “그는 우리의 정보 역량과 고도로 정교한 추적 시스템을 피할 수 없었다”며 “이는 이란 국민뿐 아니라 모든 위대한 미국인들, 하메네이와 그의 피에 굶주린 깡패 무리에게 살해되거나 불구가 된 전 세계 많은 나라 사람들을 위한 정의”라고 말했다. 그는 또 하메네이의 사망이 “이란 국민이 그들의 나라를 되찾을 수 있는 단 한 번의 위대한 기회”라며 “이슬람혁명수비대(IRGC), 군, 그리고 보안·경찰의 많은 이들이 더 이상 싸우기를 원하지 않으며, 우리로부터 면책을 구하고 있다고 듣고 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “지금은 면책받을 수 있지만, 나중에는 죽음만 얻게 될 것”이라고 경고했다. 이란 지도부의 투항을 촉구한 것으로 풀이된다.



IRNA통신 등 이란 현지 언론은 “하메네이가 미국과 이스라엘의 이란에 대한 공격으로 순교했다”며 “순교하는 순간 아야톨라 하메네이는 집무실을 지키며 자신에게 주어진 임무를 수행 중이었다”고 보도했다. 이번 공격으로 하메네이뿐 아니라 아지즈 나시르자데 이란 국방장관, 모하마드 파크푸르 IRGC 총사령관 등 고위직과 하메네이의 딸·사위·손녀 등 가족 4명도 사망했다.

공습 이전 관저 위성사진. 플레아데스 네오 제공

이란은 권력 공백이 발생함에 따라 3인 체제의 임시 지도자위원회를 구성했다. 헌법에 따라 대통령, 사법부 수장, 헌법수호위원회의 이슬람법 전문가 1명이 과도기에 최고지도자의 권한을 대행한다. 다만 뉴욕타임스(NYT)는 86세인 하메네이의 죽음이 실질적으로 이란 체제를 바꿀 수 있을지에 대해 불분명하다고 지적했다.



이란은 강력한 보복을 다짐했다. IRGC는 성명을 통해 “움라(이슬람공동체)의 이맘(이슬람 시아파의 영적지도자)을 살해한 자들을 가혹하고 단호하며 후회하게 할 처벌을 내리겠다”고 경고했다. 이어 IRCG는 호르무즈해협을 봉쇄해 선박 통행을 차단했다.



정부는 중동 상황을 면밀히 주시하고 있다. 이재명 대통령은 이날 싱가포르·필리핀 순방길에 오르며 관계 부처에 “국무총리를 중심으로 비상대응 체제를 유지하라”고 지시했다. 이 대통령은 특히 재외국민 안전에 만전을 기하라고 지시했다고 청와대는 밝혔다. 청와대 국가안보실은 전날 긴급 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 소집하고 중동 지역 내 우리 국민들의 안전 상황 등을 점검했다.