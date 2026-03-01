전남광주특별법 통과… 전남도, 27개 시군구 균형발전 시동

전남도는 1일 ‘전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법’이 국회 본회의를 통과함에 따라 320만 전남·광주 시도민과 함께 환영의 뜻을 밝히고, 27개 시군구 균형발전과 미래산업 육성을 위한 통합 준비체계에 돌입했다.

이번 특별법 통과로 대한민국 제1호 광역 통합의 길이 열리며, 전남과 광주광역시는 수도권 과밀과 지역 소멸 위기 극복을 위한 역사적 전환점에 들어서게 됐다.

도는 오는 7월 전남광주통합특별시 출범을 목표로 모든 행정역량을 총결집한다는 방침이다. 이를 위해 기존 ‘행정통합추진기획단’을 ‘행정통합실무준비단’으로 전환하고, 광주광역시와 공동으로 조직·재정·사무 통합에 대한 세부 실행계획을 수립한다. 이달 중 관련 조직을 국 단위 정식기구로 확대 개편해 중앙정부 권한 이양에 따른 업무 인수와 제도 정비를 체계적으로 준비할 계획이다.

특별법 시행에 필요한 시행령 제정과 분야별 조례 정비도 병행한다. 법률에 담긴 특례 사항의 구체적 실행 방안을 마련하고, 추가 권한 이양 문제도 중앙정부와 지속 협의해 보완할 예정이다.

산업 전략도 속도를 낸다. 도는 지난 2월 ‘400만 특별시 기업유치 특별 전담반’을 구성해 권역별 맞춤형 투자 유치 전략 수립에 착수했다. 광주권·서부권·동부권·남부권 등 3+1축 4대 권역을 중심으로 ‘Y4-노믹스’ 비전을 구체화하고, 반도체·인공지능(AI)·로봇·에너지·이차전지 등 첨단산업과 농수축산·문화관광 등 주력산업 경쟁력 강화를 병행한다.

공공기관 이전도 검토 대상이다. 농협중앙회, 한국지역난방공사, 한국마사회 등 주요 기관 유치 가능성을 따져 산업 기반을 확충한다는 구상이다.

국제행사 준비도 본격화한다. 2026년 여수세계섬박람회를 통합 이후 첫 국제행사로 체계 지원하고, 2028년 G20 정상회의 유치도 단계적으로 추진한다. 문화 분야에서는 국립아시아문화전당을 중심으로 문화예술 집적지 조성을 모색하고, 국립현대미술관 광주관 유치 등 예술 인프라 확충 방안도 검토한다.

도는 균형발전기금 운영 방안을 마련해 특정 지역에 편중되지 않는 재정 운용 체계를 구축하고, 농어촌·에너지·출생 기본소득 등 정책 과제도 재정 여건과 제도적 타당성을 종합 검토해 단계적으로 추진할 계획이다.

전남도 관계자는 “특별법 통과에 따른 후속 절차를 차질 없이 추진해 통합특별시 출범이 안정적으로 이뤄지도록 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.