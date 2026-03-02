“창문 닫은 텐트가 밀실로?”…겨울 캠핑 위협하는 ‘2시간의 법칙’

질병청 “일산화탄소 중독 매년 2000~3000건”…초기 증상 감기와 유사해 인지 어려워

800ppm 환경 2시간 내 의식 상실 가능…중독 환자 10~40% 지연성 후유증 보고

전문의 “취침 전 불씨 확인·환기구 개방·감지기 설치가 핵심 예방법”

텐트 지퍼를 끝까지 올리고 가스난로를 켠다. 얼어붙은 몸에 온기가 돌자 졸음이 밀려온다. 낭만적인 겨울밤처럼 보이지만, 응급의학 전문의들은 밀폐된 공간에서의 연소 기구 사용이 심각한 위험으로 이어질 수 있다고 경고한다. 환기가 차단된 상태에서 발생하는 일산화탄소(CO)는 냄새도 자극도 없어 인지하기 어렵다.

텐트·욕실·차량 등 밀폐된 공간에서 난로나 숯불을 사용할 경우 일산화탄소 농도가 급격히 상승할 수 있다. 무색·무취 특성상 인지하기 어려워 각별한 주의가 필요하다. 게티이미지뱅크

지난달 충남 태안의 펜션과 부여의 캠핑장 등에서 난방, 취사도구 사용과 관련한 일산화탄소 중독 사망 사고가 잇달아 발생하며 밀폐 공간의 위험성이 다시 부각되고 있다.

◆겨울철 집중되는 年 2000~3000명 ‘응급실행’

2일 질병관리청 응급실손상환자심층조사에 따르면 일산화탄소 중독으로 응급실을 찾는 환자는 매년 2000~3000명 수준이다.

사망 사례도 연 20~40명 안팎으로 보고된다. 전체 사고의 40% 이상이 기온이 낮은 12월부터 2월 사이 겨울철에 집중된다.

소방청 통계 역시 주택, 캠핑장, 차량 내부 등 환기가 제한된 공간을 주요 위험 장소로 지목한다. 동계 캠핑과 차박 문화 확산으로 관련 사고도 꾸준히 보고되고 있다.

일산화탄소 농도별 위험 시계. 제미나이 생성 그래픽

◆800ppm 환경, 2시간 내 ‘의식 상실’ 가능

일산화탄소는 폐를 통해 혈액으로 흡수된 뒤 헤모글로빈과 결합해 산소 운반을 방해한다. 미국 질병통제예방센터(CDC)와 세계보건기구(WHO) 자료에 따르면 농도별 위험은 다음과 같다.

일산화탄소 농도가 200ppm에 도달하면 2~3시간 노출 시 두통과 어지럼증이 나타날 수 있다. 농도가 800ppm으로 높아지면 약 2시간 내 의식을 잃을 가능성이 있다.

1600ppm에서는 1~2시간 내 생명에 위협이 될 수 있다. 특히 6400ppm에 노출될 경우 단 수분 내 의식을 잃고 치명적인 결과로 이어질 가능성이 있어 각별한 주의가 요구된다.

욕실이나 텐트 같은 밀폐 공간에서는 소형 가스난로나 숯불 사용 시 수십 분 내 위험 농도에 도달할 수 있다. 초기 증상이 두통, 메스꺼움, 피로 등 감기와 유사해 위험을 알아차리기 어렵다는 점이 문제다.

일산화탄소 중독은 급성기 치료 후에도 경과 관찰이 필요하다. 여러 연구에 따르면 중독 환자의 10~40%에서 회복 후 2~40일 사이 인지기능 저하, 기억장애, 보행장애 등 지연성 신경학적 후유증(DNS)이 나타날 수 있다. 일상생활에 장기적인 영향을 줄 수 있어 추적 관찰이 권장된다.

◆환기와 감지기, 핵심 예방법

사고를 막는 가장 효과적인 방법은 환기와 감지기 설치다. 미국 전미화재방지협회(NFPA)는 가정 내 일산화탄소 감지기 설치가 사망 위험을 50% 이상 낮출 수 있다고 보고한다.

일산화탄소 감지기는 실내 농도가 위험 수준에 도달하기 전 경고음을 울려 사고를 예방하는 장치다. 전문가들은 상시 환기와 함께 감지기 설치를 권고한다. 게티이미지뱅크

응급의학과 전문의는 “일산화탄소는 감각으로 인지하기 어려워 증상이 나타났을 때는 이미 상당한 노출이 진행됐을 가능성이 있다”며 “텐트 내에서는 가급적 침낭이나 전기 난방 기구 등 비연소 방식 장비를 사용하고, 연소 기구를 사용할 경우 환기구를 반드시 개방해야 한다”고 강조했다.

밀폐된 공간에서의 작은 불씨는 예상치 못한 위험으로 이어질 수 있다. 취침 전 불씨를 완전히 제거했는지 확인하고, 환기구를 열어두는 기본 수칙이 사고를 막는 가장 현실적인 안전장치다.